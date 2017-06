Suspenden el Sporting Cristal vs Alianza Lima por falta de garantías en el Gallardo. Temen bronca entre barristas. Se jugaría el 19 de julio en el Nacional.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: partido se jugaría el 19 de julio en el Estadio Nacional

Los padres futboleros se quedarán con las ganas de disfrutar un clásico en su día. Por falta de garantías, quedó suspendido el cotejo entre Sporting Cristal ante Alianza Lima, que se iba a disputar mañana en el Alberto Gallardo.

La Fiscalía de Prevención del Delito del Cono Norte decidió la cancelación del partido. ¿El motivo? Al lado del recinto rimense hay una construcción y podría desencadenar una pelea entre ambas barras antes y después del encuentro.

Aunque en la reunión de protocolo realizada ayer por la mañana en la sede de ADFP los “cerveceros” propusieron jugar el cotejo solo con público local, la respuesta de las autoridades fue negativa por la venta de entradas iniciada.

Hora después, el presidente de la ADFP, Arturo Vásquez, aseguró que una fecha posible de reprogramación es el 19 de julio en el Estadio Nacional, cuyo campo estaría en pésimas condiciones tras un concierto de rock, cuatro días antes.

La fecha final del partido se conocerá el lunes en las oficinas de la ADFP. Se disputará en el coloso de Santa Beatriz, porque no hay forma de llevarlo a provincia por taquilla.

