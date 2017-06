Sport Rosario: Diego Chávez no continuará en Huaraz por supuesta indisciplina

Diego Chávez vuelve a estar en el ojo de la tormenta y será separado de Sport Rosario por estar subido de peso. El lateral ahora deberá esperar hasta agosto para encontrar un nuevo club.

Muchos imaginaban que Diego Chávez y la calidad futbolística que tiene iban a brillar esta temporada en Sport Rosario, pero al parecer una nueva falta colmó a los dirigentes quienes decidieron finiquitar el contrato.

El portal Ovación.pe dio a conocer que el ex jugador de Universitario no se cuida como un deportista y sus kilos de más fueron el principal detonante. "Chávez pesa actualmente 84 kilos y se le exigió, una y otra vez, que llegue al menos a los 77 kilos, sin embargo no encontramos predisposición en el jugador para que eso suceda", mencionó su fuente.

Otra de las faltas cometidas al parecer serían las salidas nocturnas que tiene el futbolista. Los dirigentes tienen conocimiento de todos estos detalles por eso a más tardar mañana se haría oficial su salida del club.

Diego Chávez ahora deberá esperar hasta agosto para volver a las canchas, pero antes seguro deberá ponerse a punto el lo físico. El lateral era considerado uno de los futbolistas con mayor proyección el fútbol peruano.

Diego Chávez fue formado en Universitario, club en el cual también tuvo problemas de indisciplina.