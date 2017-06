Descentralizado 2017: Alianza Lima y Juan Aurich en peligro de no jugar partidos programados en Torneo Apertura

Federación Peruana de Fútbol (FPF) inspeccionó los recintos deportivos a nivel nacional durante los últimos días y encontró que en varios de ellos no se cumple con lo mínimo para ser considerados aptos. Alianza Lima y Juan Aurich podrían verse afectados.

Una resolución de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha puesto en alerta a más de uno en la Asociación Deportivoa de Fútbol Profesional (ADFP), debido a que tras labores de inspección a varios recintos deportivos al interior del país se ha dado a conocer que dos estadios no cumplen con las mínimas condiciones para albergar cotejos como el Estadio Ciudad de Cumaná y el Héores de San Ramón, donde, próximamente, estarán Juan Aurich y Alianza Lima en calidad de visita ¿Se jugarán?

La máxima entidad rectora del balompié nacional notificó a la ADFP, a través del oficio N°0748-FPF-2017, que los estadios Ciudad de Cumaná de Ayacucho y Héroes de San Ramón de Cajamarca no están en condiciones de organizar partidos de fútbol, porque sus instalaciones son deficientes.

Tan crítica es la infraestructura de los mencionados estadios, donde juegan Ayacucho FC y UTC de Cajamarca, que en el documento que fue dado a conocer por RPP se hace explícita la frase de que para poder utilizarlos se deben prensentar las garantías del caso con 12 días de antelación.

Si bien Ciudad de Cumaná y Héroes de San Ramón han sido calificados como no aptos, otros escenarios podrían correr la misma suerte. El Estadio Huancayo y Rosas Pampas están bajo el rótulo de “condicionado”. Caso contrario es la UNSA y Nueva Cajamarca, recintos que cumplen estándares.

Cabe resaltar que la inspección realizada por la FPF se produjo luego de que circulara en redes sociales que el Estadio de Guadalupe, donde se jugó el Juan Aurich vs. Universitario, no contaba con banca de suplentes, baños apropiados, instalaciones seguras, etc.