Universitario: Representante de Alberto Rodríguez "En 48 horas se define posibilidad con Deportivo Cali"

El “Mudo” Alberto Rodríguez dejaría Universitario en unos días para jugar por Deportivo Cali de Colombia. El representante del jugador espera formalizar la propuesta para oficalizar la salida.

Alberto Rodríguez es uno de los mejores defensas del fútbol peruano y por ellos las propuestas siempre llegan para tentarlo con realizar quizás su última oportunidad de jugar fuera del país como es el caso de Deportivo Cali.

Óscar Balbuena, representante del zaguero de Universitario, confirmó que existe una propuesta oficial por parte del cuadro colombiano para adquirir los servicios de su representado en máximo dos días se dará a conocer una respuesta utilizando la cláusula de salida.

"Oficialmente hay una propuesta de Deportivo Cali por Rodríguez. Siempre en estos casos faltan detalles, pero estos se pueden resolver en una hora o unos días. Está claro que hay un interés del jugador y el club, pero no estoy capacitado en estos momentos para entrar en detalles. Viendo los tiempos y las necesidades de ambas instituciones, pienso que este tema, para bien o para mal, se definirá en 48 horas".

Por último explicó que se reunirá con César Vento para conversar sobre los detalles. "Lamentablemente, ayer se filtró una información desde Colombia en relación al interés de Deportivo Cali por Alberto. Está claro que cuando hay estas cosas no es el mejor escenario para negociar, pero ya están dadas de esa manera. Todavía no he tenido contacto con Universitario, pero he estado llamando a César Vento, que es amigo mío, para empezar a conversar como corresponde. Hay una cláusula pero en esta situación no aplica, no sé por qué ya que no hice este contrato. Alberto tiene 33 años y Cali es una institución de las más serias", declaró en RPP.

EL DATO

Alberto Rodríguez tuvo la oportunidad de llegar a comienzos de año a Peñarol.