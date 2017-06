Juan Manuel Vargas: "Mi intención es seguir en Universitario para ser campeón"

Juan Manuel Vargas dio a conocer sus intenciones de continuar en Universitario de Deportes, pero no descartó marcharse a otro equipo del Perú.

Juan Vargas quiere quedarse en Universitario de Deportes. Creditos : Comunicaciones Universitario

Juan Manuel Vargas volvió a Universitario de Deportes a inicios de este año por solamente seis meses. Llegó como un ídolo y con el objetivo de abanderar a todo el plantel 'crema'. Sin embargo, ha tenido una irregular temporada donde algunas lesiones lo alejaron de las canchas. Por eso, en la actualidad su renovación está en duda.

TE PUEDE INTERESAR: Universitario: Juan Vargas estaría firmando hoy su renovación hasta diciembre

El popular 'Loco' manifestó hoy miércoles sus deseos de continuar en la institución 'Merengue'. Asimismo, reveló que el entrenador Pedro Troglio le dijo que lo tiene en cuenta para el resto del Torneo Apertura 2017. Todo indica que en las próximas horas él y la directiva llegarían a un acuerdo.

De no darse esta opción, Vargas sorprendió que no tendría problemas en marcharse a otro club del país, pues varios están al acecho del experimentado lateral izquierdo. "Hoy defino mi futuro. El DT Pedro Troglio me quiere y mi intención es seguir para ser campeón", sostuvo.

NO TE LO PIERDAS: Juan Vargas: César Vallejo le habría enviado propuesta formal si no renueva con Universitario

"Yo solo pienso en la ‘U’, después analizaré otras cosas si es que no se da nada acá. Lo de César Vallejo son especulaciones. ¿En el Perú solo jugarías en la 'U'? No puedo decir eso porque no sé qué pasará. Depende de lo que suceda en la reunión que tendré con el club", agregó Vargas.

"No soy el único que no ha renovado, hay otros chicos que están en la misma situación. Quiero salir campeón con la ‘U’ ya sea en el Apertura o Clausura e irme tranquilo. Los contratos se pueden cerrar hasta el último momento", finalizó.

EL DATO

Juan Manuel Vargas salió campeón del Torneo Apertura 2002 con la camiseta de Universitario de Deportes.