La tecnología VAR sigue dando qué hablar en la Copa Confederaciones

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal causitas. La tecnología VAR sigue dando qué hablar en la Copa Confederaciones y ya el presidente de los pitos peruchos dijo estar de acuerdo con que se aplique en nuestro julbo.

Y no sería raro que pese a que este sistema está solo a prueba lo experimenten por estos lares, como ocurrió con el tema de las canchas sintéticas, que fue un negociazo, pues luego tuvieron que sacar todas para instalar césped normal, pues el artificial iba en perjuicio de los peloteros. Uy xuxa. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

El Depredador definitivamente no quiere saber nada de Malondra y por eso le dio me gusta a un tuit que uno de sus seguidores en redes puso para destruir a la pareja del Zorro viejo. El mensaje también le reventaba cuetes a su nueva conquista, quien ha prometido tener físicamente diez puntos al goleador, no por algo es nutricionista. Quéeeeeee...

Milechi no cree en nadie y ahora que se enteró que Chio, la exmatadora, dejará de modelar para la crema, al toque anunció a los cuatro vientos que su bobo late por el equipo de Ate. La modelito hace un par de años quiso inventarse un affaire con el Bombardero y ahora busca hacer puntos para reemplazar a la morocha, que en unos meses dará a luz. ¡Uy curuju!

Esa banda que se ha tirado un billetón con el cuento de la rifa sigue haciendo de las suyas. Se han amarrado con unos pitucos que pelearon la baja en los torneos de pulpines y están cobrando cupo en todas las categorías. Por hacerlos debutar les piden 4 lucas gringas a las espaldas de su presidente, que sí es honesto. No hay duda que estos son más trafas que esa leche pura vida. Noooooooooo...

BUENO MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUU!