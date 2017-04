Cristiano Ronaldo: María Sol Pérez vinculada con futbolista por estas increíbles imágenes [FOTOS]

Cristiano Ronaldo volvió al ojo de la tormenta en su vida privada por darle muchos likes a fotos de la bella argentina María Sol Pérez.

Cristiano Ronaldo vuelve a ser noticia en lo extra futbolístico por una bella mujer. La argentina de Sportia es seguida por el portugués en su cuenta de Instagram y le llena de likes estas espectaculares fotos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo: prensa española se rinde a los pies de CR7

Según informó la prensa española. El delantero del Real Madrid likeo algunas fotos de María Sol Pérez, la meteoróloga de Sportia, a través de su cuenta de Instagram.

En la edición matutina de Sportia, La chica del clima hizo referencia a este tema entre risas: "No, por ahora no estoy saliendo con Cristiano Ronaldo. No lo conozco ni charlé. Si viene por mí, yo no me enteré. Dicen que me puso like en varias fotos y que la novia estaría celosa. Yo nunca vi ningún like. No me sigue, pero capaz me stalkea y se le habrá escapado un like".

NO TE LO PIERDAS: Cristiano Ronaldo acusado de agredir sexualmente a una mujer y pagarle para guardar silencio

La Sobri de Pérez tiene más de 850 mil seguidores en su cuenta de Instagram y en las últimas horas sumó un nuevo y especial fanático.

EL DATO

Cristiano Ronaldo quien llegó a los 100 goles en Champions League tendrá que dar buenas explicaciones a su actual pareja.

Chau Santiago ✈️✈️ Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 19 de Mar de 2017 a la(s) 2:02 PDT

Uno contra Uno @tycsports by @mishkanmoda Cinturón @rincondemoda_showroom Peinado @luiggi_morales te pasaste como siempre. 😍 #basquet #tycsports #sabado #lachicadelclima Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 4 de Mar de 2017 a la(s) 9:26 PST