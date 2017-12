Rusia 2018: FIFA reanuda venta de entradas para los partidos del Mundial

Para adquirir tus boletos debes enviar una solicitud a través de la web de la FIFA. En la siguiente nota te contamos más detalles sobre qué debes hacer si quieres asistir a algún partido de Rusia 2018.

Perú debutará en Rusia 2018, el sábado 16 de junio (11:00 a.m.) ante Dinamarca en Saransk. Fuente : Agencias

Hincha peruano, si tienes pensado acompañar a la Selección peruana en Rusia 2018 esta noticia seguro te llenará de júbilo. La FIFA reanudó la venta de entradas para los partidos de la Copa del Mundo que se jugará desde el 14 de junio en el país de europa del este.

Desde el lunes a las 4:00 p.m. hora peruana (12:00 p.m. del martes de Moscú), la FIFA acepta otra vez las solicitudes de personas que quieren asistir al certamen deportivo más importante del planeta.

Las entradas solo pueden ser adquiridas a través de la web de la FIFA y son para todos los partidos, excepto para el juego inaugural (Rusia vs. Arabia Saudita) y la gran final. Asimismo, también se pueden solicitar cotejos en una sede en específica, así como un paquete para asistir a todos la campaña de un determinado equipo.

En caso las solicitudes excedan el límite de la capacidad de los recintos, se realizará un sorteo como sucedió para el partido entre Perú y Nueva Zelanda, por el repechaje Rusia 2018.

Para adquirir tus localidades debes crearte una cuenta en la web de la FIFA y luego pasar por una cola virtual deberás elegir tu nacionalidad, país de origen y la selección a la que sigue para luego enviar la solicitud para el o los partidos que quieres asistir. La misma página te dirá también si las solicitudes para son bajas, medianas o altas. Debes pagar con tarjeta Visa o Mastercard

Para los partidos de primera fase del campeonato, los boletos cuestan 105 dólares y 210 dólares. Aquí todos los precios:

EL DATO

En Rusia, Perú jugará sus partidos en tres ciudades diferentes: Saransk (vs. Dinamarca), Ekaterimburgo (vs. Francia) y Sochi (vs. Australia).