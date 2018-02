Ricardo Gareca sobre Perú en Rusia: "Espero que vayamos acomodándonos rápido a este nivel"

Ricardo Gareca volvió a recordar la clasificación de Perú al Mundial de Rusia. También aseguró que las Eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del mundo

El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, se animó hablar para el portal The Line Breaker, donde recordó la clasificación de la 'Bicolor' a Rusia. El 'Tigre' resaltó la regularidad que tuvo la 'bicolor' en las Eliminatoria.

Primero Ricardo Gareca recordó la clasificación de Perú al Mundial luego de 36 años. "Siempre es una alegría inmensa clasificar o lograr un objetivo, sobre todo para un Mundial. Lo viví intensamente con mi familia que estaba en la cancha y aparte ver a la gente tan emocionada, por supuesto que se vive intensamente", dijo.

Sobre el repechaje ante Nueva Zelanda dijo. "En la previa al repechaje analizamos mucho al rival, era un rival desconocido pero a pesar de eso teníamos toda la información, pero siempre el lugar, otro continente, otro lugar del mundo, otra idiosincrasia, tratamos de enfocarnos con anticipación, viajó el preparador físico y conoció los lugares, viajamos en un chárter directo, todo lo que fue la logística nos apoyó la federación".

Respecto a la Selección, Gareca dijo que. "Lo que más rescato es que tenemos algo definido y lo llevamos a cabo, fuimos corrigiendo errores a lo largo de la eliminatoria hasta terminar siendo una selección que sabía lo que quería dentro del campo de juego, eso es lo que más rescato".

Luego, Gareca habló sobre el proceso clasificatorio. "Las Eliminatorias Sudamericanas son las más complicadas, es la apreciación que tengo, no conozco las otras, nunca las he presenciado pero dado algunos resultados que se dan, algunas clasificaciones o los grupos, me parece que estas Eliminatorias son de las más difíciles del mundo".

Por último, Gareca afirmó que irán a Rusia y llegar lo más lejos posible. "Espero que hagamos lo mejor que podamos, que vayamos acomodándonos rápido a este nivel de competencia e ir partido tras partido e ir superándonos".

EL DATO

Perú está en el grupo C del Mundial de Rusia. Se enfrentará a Francia, Dinamarca y Australia.