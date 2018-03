Selección Peruana: Pedro Aquino habló sobre las supuestas ‘argollas’ en la ‘Bicolor’

Pedro Aquino, quien juega en Lobos BUAP, es uno de los jugadores más destacados en la selección Peruana.

Pedro Aquino ha jugado 11 partidos con la selección mayor de Perú.

La selección Peruana terminó de jugar sus primeros dos amistosos del año con un saldo más que positivo. La ‘blanquirroja’ ha mostrado un gran nivel en los primeros encuentros. Pedro Aquino fue uno de los jugadores que alternó en el equipo.

El volante central, de gran presente futbolístico, habló de la presentación del equipo en Estados Unidos. "Gracias a Dios se pudo sacar buenos resultados, da mucho que hablar ahora la selección, ya no nos miran por debajo del hombre, hay que seguir con la humildad que nos caracteriza. Hubo seleccionados que no jugaron, pero apoyamos al equipo", declaró en Fútbol como Cancha.

Pedro Aquino jugó los últimos 12 minutos del partido ante Croacia y opinó sobre la comparación del juego peruano con Barcelona: "Somos como una familia, remamos para el mismo lado, todos somos importantes. Cualquier equipo le podemos dar cara, no somos Barcelona, somos la selección peruana".

De igual forma, Pedro Aquino no pudo evitar referirse a los jugadores que no tuvieron minutos con la 'bicolor' y también a los comentarios de la supuesta argolla: "Esos comentarios no afectan, ahora que vienen cosas importantes, con esos temas a nadie le importa, nadie le interesa".