André Carrillo: "La clasificación al Mundial es lo mejor que me ha pasado en la vida"

André Carrillo habló para la revista Somos y acotó varios puntos: la clasificación a Rusia 2018, el ser papá y ahora imagen de Mossimo.

André Carrillo tuvo excelentes participaciones ante Croacia e Islandia. Foto: FPF

André Carrillo tiene claro que irá a Rusia 2018 junto a la delegación peruana y recordó momentos inolvidables de la última clasificatoria sudamericana. "Recuerdo haber llorado el día de la clasificación", ¿y quién no, André?

"Fue un momento en el que se mezclan muchas emociones. Alegría, satisfacción, sacrificio, ya que las clasificatorias sudamericanas son de las más duras del mundo", dijo André Carrillo que además confesó que, luego del nacimiento de sus gemelos, "la clasificación al Mundial es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es algo que quiero contárselo a mis hijos".

Sobre el grupo que maneja Ricardo Gareca, la 'Culebra' asegura que es una familia solidaria. El estilo con el que juega la selección peruana es casi innato al jugador peruano. A Rusia 2018, Perú irá a competir y no a participar ya que en la cancha son once contra once. "Quiero ser titular en el Mundial", confesó.

El nacimiento de sus hijos le ha cambiado la vida. Ha sido un año redondo para André Carrillo. "Lo que más me gusta es cambiar pañales. Es lo que más hago pero también preparo biberones y hasta saco 'chanchito'. Soy un buen bartender". Los gemelos de André (Samira y Cedric) nacieron días antes del partido de ida por el repechaje ante Nueva Zelanda.

El actual atacante del Watford de la Premier League, comenta que "es común en Europa que los jugadores sean imagen de distintas marcas y se preocupen por su propia imagen". La agencia que busca asociar a André Carrillo con marcas es INYOGO. Así fue como llegó a Saga Falabella con 'Lethal Poison' de la colección de 'Mossimo'. "Fuera de la cancha me gusta vestirme bien, estar a la moda", cerró.