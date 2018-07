Rafael Nadal vs Novak Djokovic EN VIVO: Juego por semifinales de Wimbledon

Rafael Nadal choca con Novak Djokovic por las semifinales de Wimbledon este viernes 13 de julio a las 7:00 a.m. (hora peruana). Este duelo será transmitido por ESPN y DirecTV Sports, pero podrás seguir todas las incidencias, con el seguimiento detallado de cada uno de los sets y el resumen final, a través de Líbero.pe.

Luego de un complicado duelo ante Juan Martín del Potro, el español Rafael Nadal se quedó con la victoria (2-3) y avanzó a las semifinales de Wimbledon 2018. El ‘Rafa’ tiene la clara intención de quedarse con el trofeo en disputa, pero antes debe superar un penúltimo obstáculo en su camino, contrincante, que por cierto, no será para nada fácil.

PUEDES VER: Paolo Guerrero demanda a quienes filtraron información en proceso con WADA [VIDEO]

Novak Djokovic será quien tratará de dejar a Nadal con las manos vacías. El tenista serbio logró su clasificación a esta etapa tras superar al japonés Kei Nishikori (3-1), pero ahora tendrá que enfrentar a un viejo conocido. ‘Nole’ no le teme al reto, pero es consciente de que en los últimos enfrentamientos directos no le ha ido bien.

NO TE LO PIERDAS: La eufórica reacción de los hinchas croatas tras el gol de Mandzukic [VIDEO]

Para recordar, Rafael Nadal ha ganado las últimas dos partidas ante el serbio, ambas por 2-0 y la última fue este año, también por semifinales en Roma. Sin embargo, anterior a ello, Novak Djokovic logró vencer en 8 ocasiones consecutivas, con el detalle de no haber perdido ningún set de los que disputó. En total Djokovic con 26 victorias y Nadal con 25. Partidazo.

HORARIOS DEL NADAL - DJOKOVIC

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 a.m.

Estados Unidos: 7.00 a.m. (ET) / 4.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL NADAL - DJOKOVIC?

En Internet el duelo entre Rafael Nadal vs Novak Djokovic, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.