Olímpica Denisse Fajardo encara a Vanessa Palacios por comentario malintencionado

Este mes se cumple 30 años de la medalla de plata conseguida por la selección peruana de vóleibol en los Juegos Olímpicos de Seúl '88. Y Denisse Fajardo, una de las jugadoras emblemáticas de ese equipo salió al frente para encarar a la seleccionada Vanessa Palacios por un comentario que hizo en redes sociales.

Vanessa Palacios, actual seleccionada de vóleibol, no se habría referido en buenos términos respecto al equipo de Seúl '88, pues en una publicación de aquel entonces hizo el siguiente comentario. "Ese vóley hoy en día es un interbarrio, pero los tiempos se respetan...".

Denisse Fajardo publicó la imagen de lo dicho por "Choco" Palacios con el siguiente mensaje en Facebook: "Que opinan?, ella pertenece a la actual selección. Son épocas diferentes pero la garra, el esfuerzo, corazón, sudor y pasión que se vivieron en esas épocas no pueden ser minimizados por alguien que no valora ni se identifica con los logros de grandes deportistas con las cuales yo compartí Mundiales y Olimpiadas".

Gabriela Pérez Del Solar, figura en Seúl '88, también encaró a "Choco" Palacios. "No entiendo, ¿quién es esta niña? Nunca la he escuchado, ni visto, ni leído en los periódicos". Los comentarios de respaldo a Denisse Fajardo no se hicieron esperar y entre otras Raquel Chumpitaz y Anacé Carrillo también condenaron lo dicho por Palacios.

EL DATO

La selección peruana de vóleibol ganó la medalla de plata en Seúl '88, en la mejor actuación de un representativo patrio en esta disciplina.