Deportistas peruanos son estafados por ciudadano español con 'el cuento del auspicio' [VIDEO]

El español de 53 años llamado Josep Pascual apareció al mundo entero la mañana de hoy con motivo de una denuncia en su contra, ser claramente señalado por una estafa a dos representantes deportivos peruanos. Los cuales lo han señalado de forma explícita sin ningún remordimiento ni cargo de culpa, resulta que este ciudadano europeo les 'pintó la cara' con 'el cuento de los auspicios exitosos'.

Según cuenta Christian Málaga, piloto de cuatrimoto y Nicolás Pacheco, tirador peruano, Josep Pascual les jugó muy mal cuando estaban en buenos términos. Ellos habían recibido una propuesta generosa de auspicios para solventar sus diversas competiciones que resultan costosas porque son de élite.

Nuestro piloto peruano habló en un reportaje de 'América Deportes': "A mí me prometió dar, al cambio en soles, 103 mil soles y yo le deposité como adelanto 1500 dólares, de los cuales nunca vi ni un sol. No me los devolvió, cuando dijo que me los iba a devolver. Nunca me los devolvió y el cheque que me dio diferido no tenía fondos y nunca vi esa plata".

Esta versión fue respaldada por el campeón mundial en tiro, Nicolás Pacheco: "Lo que él prometía, es más está en el contrato que firmaron todos los deportistas, era que el primer año, te conseguía como mínimo 8 a 10 mil dólares de auspicio económico. Y lo que él decía era que el primero de mayo a más tardar todos íbamos a tener el dinero en nuestras cuentas del auspicio económico".

EL DATO:

Josep Pascual ejerce en nuestro país el cargo de gerente general en la empresa de representación 'CDO asesores deportivos'.