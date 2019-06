Detrás de la medalla: Giannisa Vecco sueña con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos | VIDEO

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) continúa con la campaña “Detrás de la Medalla”, que busca visibilizar y poner en valor a los deportistas peruanos más destacados que nos representarán en los XVIII Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. La novena atleta que nos cuenta su historia de éxito, esfuerzo y entrega es la surfista, Giannisa Vecco Reyna Farje.

Afirma que llegó tarde al deporte, pero desde que conoció la tabla en su modalidad stand up paddle (SUP), decidió no parar hasta llegar a competir por el país. Hoy con 40 años, es una de las candidatas a medalla en Lima 2019.

Vecco, que integra el TOP PERÚ del Instituto Peruano del Deporte (IPD), es además mamá de dos chicas quienes serán sus más fieles seguidoras en esta competencia continental. La destacada atleta logró sumar medallas de bronce en sus dos participaciones en las pruebas de Sprint (200 m.) y Carrera Técnica (6 km), alcanzando el podio en ambas en los Juegos de Playa Rosario 2019.

- ¿Cómo llegas al deporte?

Comencé en los deportes bien grande con 33 años y con 20 kilos de sobrepeso. Era guardameta de la selección de Hockey y logré la medalla de plata en los Bolivarianos 2013. Vi el SUP y me enamoré al toque. Le dije a mi familia que me ayude a conseguir una tabla. Yo ignoraba que había campeonatos mundiales. Ingresé a una carrera que era un selectivo para un mundial y clasifiqué en menos de dos meses a un Mundial de Paddle Race.

- ¿Y cómo fue tu inicio en el stand up paddle (SUP)?

Me metí a una carrera que al final resultó ser un selectivo para un mundial. La federación me invitó a entrenar con ellos y fue así que empecé a entrenar con ellos. Me puse como meta, aprender, dominar, y representar a mi país. Yo quiero mis laureles aquí en el Estadio Nacional (sonríe).

- ¿Es sacrificado ser un deportista de alto rendimiento?

Yo no siento que sea un sacrificio grande porque cuando algo te gusta, lo haces. Si me dices dejar de comer o dejar de salir una fiesta, normal, porque me siento feliz haciendo lo que hago.

- ¿Qué intentas transmitir a tu familia con esto?

Tengo dos hijas una de 18 y la otra va a cumplir 10. Quiero que ellas se sientan orgullosas de mí y que vean que más haya de ser madre o tener una familia, uno puede luchar por sus sueños.

- ¿A qué dedicas además del deporte?

Tengo un pequeño negocio de redes y comunicaciones al cual me dedico paralelamente, además de la casa y el deporte.

- Por último, ¿a qué vas a Lima 2019?

Yo quiero ir por una medalla y voy a trabajar para eso. El Paddle es un deporte que ya tiene muchos deportistas a nivel mundial y todos son competitivos. En el Perú está creciendo, peor no tanto, los Juegos Lima 2019 son una oportunidad y una vitrina para que este deporte siga creciendo.

Ficha técnica: Giannisa Vecco

Nombre: Giannisa Vecco Reyna Farje

Edad: 40 años

Deporte: Tabla – modalidad stand up paddle (SUP)

Logros:

- Top 10 del APP World Tour (el Tour Mundial de la Asociación Profesional de Paddle)

- Medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019- Race sprint

- Medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019 – Carrera técnica

- Medalla de oro Juegos Panamericanos de Surf 2018 – Equipos

- Medalla de oro Euro tour- World SUP Festival Costa Blanca – Carrea técnica