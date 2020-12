Top 10 de los deportistas nacionales que sobresalieron en este 2020 - VIDEO

El 2020 está por finalizar. El deporte sufrió un duro golpe por la pandemia del coronavirus. Los Juegos Olímpicos de Tokio fueron suspendidos para el 2021 y el calendario olímpico sufrió cambios obligados. A pesar de todo, los atletas peruanos nos regalaron importantes victorias y dejaron el nombre del Perú en lo más alto.

A continuación revisa los logros más destacados de los deportistas peruanos en el 2020:

- Dana Guzmán, campeona mundial de tenis

A sus 16 años, Dana Guzmán brilló en el Mundial Juvenil de Tenis de Barranquilla. La tenista peruano ganó los títulos de de singles y dobles, un hecho que no sucedía desde el año 1983.

El Mundial Juvenil de Tenis se desarrolló en enero y es uno de los cuatro eventos ITF Grado I que tienen lugar en Sudamérica. El Perú fue bien representado por Dana Guzmán.

- Gladys Tejeda a Tokio 2020

La primera alegría llegó gracias a Gladys Tejeda. 23 de febrero, el Perú despertó con la noticia de que la fondista nacional brilló en la Maratón de Sevilla, una de las más complicadas del mundo, clasificando a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"Por ranking me ubico dentro de las 80 primeras a nivel mundial, pero tengo que asegurar este domingo con el tiempo requerido para estar en Tokio 2020. Me he preparado, me encuentro bien y espero conseguir el objetivo", señaló una emocionada Gladys Tejeda.

- Pool Ambrosio clasificó a Tokio 2020

El luchador nacional Pool Ambrosio obtuvo uno de los cupos para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El destacado deportista consiguió la clasificación tras meterse a la final del Preolímpico de Ottawa, en Canadá.

FOTO: IPD

Cabe destacar que la competencia se realizó el 15 de marzo. Pool se enfrentó a duros rivales, pero demostró que su amor por el Perú es fuerte y eso le permitió conseguir su principal objetivo.

- Nicolás Pacheco ganó la medalla de oro en Qatar Open 2020 Shotgun

Nicolás Pacheco, clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio, llegó al Qatar Open Shotgun con el objetivo en dejar en alto el nombre del Perú. A pesar de la dura competencia, el tirador nacional conquistó la medalla de oro.

"Gané una medalla dorada en el ‘Skeet Mixed Teams’ del Qatar Open con mi compañera chilena y olímpica Francisca. ¡Un gusto disparar contigo, capa! También, agradecer a Eleuteri Christian (tirador italiano) por todo el apoyo durante la competencia”, indicó Pacheco, también medallista en Lima 2019.

- Alessandro de Souza ganó la medalla de plata en el Grand Prix de Marruecos

Alessandro de Souza, clasificado a Tokio 2020, es una de nuestras principales cartas para conseguir medalla en los Juegos Olímpicos. El tirador nacional se quedó con la presea de plata en el Grand Prix de tiro modalidad fosa olímpica.

FOTO: IPD

En una competencia donde se dieron cita los referentes mundiales de este deporte en el mundo, De Souza se quedó con una importante victoria y demostró que en Tokio 2020 peleará por una presea olímpica.

- Diego Elías, campeón del Motor City Open 2020

El squashista nacional Diego Elías se lució y se coronó campeón del Motor City 2020, una de las competencias más importante del mundo. El deportista peruano superó en la final de torneo al al egipcio Mohamed ElSherbini por 11-4, 11-5 y 11-4.

FOTO: Diego Elías

A diferencia del 2019, Elías no jugó la 'qualy' por su ubicación en el ranking mundial. El squashista nacional superó a duros rivales y demostró por qué está en el Top 10 del mundo.

- Enrique Barzola debutó en peso gallo en la UFC

A pesar de no lograr una victoria, Enrique Barzola demostró que la división gallo puede tener mayor oportunidad. En 'fuerte' debutó en esa categoría ante brasileño Rani Yhaya en UFC Brasilia.

La pelea estuvo reñida, Enrique Barzola sorprendió a su rival con sus golpes, pero el brasileño respondió con su jiu jitsu que complicó en más de una oportunidad al peruano. Los jueces determinaron empate (29-28, 28-28 y 28-28).

- Catalina Zariquiey ganó dos medallas de oro en Sudamericano de Surf

Las playas de Colombia fueron testigos de la hazaña de Catalina Zariquiey. La joven surfista peruana ganó los títulos en las categorías sub 12 y sub 14 en el Segundo Campeonato Sudamericano de Surf Infantil.

FOTO: Difusión

"Esta serie final en la categoría sub 12 me pareció divertida, me puse nerviosa en el inicio porque todas agarraron buenas olas y yo no había agarrado, estuvo un poco difícil. Esperé agarrar una buena ola y pasé primera. Todas las series fueron difíciles, pero, a mí me gustó participar en este campeonato. Arriba Perú”, indicó Catalina.

- Hugo Del Castillo se coronó campeón panamericano

Hugo del Castillo sigue regalando alegrías al Perú. El taekwondista peruano ganó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Online Poomsae 2020 en la categoría Under 30 Masculino.

FOTO: Difusión

"Este año no ha sido fácil, a pesar de las dificultades hemos dado lo mejor, la semana pasada estuve en un Mundial en el cual me quedé a poco de ir a la final, ahora disputé este campeonato y es como una revancha para mí", señaló Del Castillo.

- Valentina Shevchenko, la reina de UFC

En este 2020,Valentina Shevchenko defendió en dos oportunidades su campeonato mundial de peso mosca. La peleadora peruana fue más que sus rivales por lo que sigue siendo dueña de la mencionada categoría en la compañía más importa de las MMA.

Cabe mencionar que su última pelea fue en la coestelar del UFC 255 derrotando a Jennifer Maia. Continúa el reinado de Valentina en la jaula de UFC.