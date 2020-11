Vince McMahon se rinde en elogios por carrera de The Undertaker en WWE: "Su legado es incomparable"

Este domingo se celebra WWE Survivor Series 2020 con un condimento especial: la despedida de The Undertaker, leyenda de la empresa y de la lucha libre de entretenimiento. Diferentes personajes empezaron a rendirle tributo al 'Enterrador' y, sin duda, no podía faltar Vince McMahon.



A través de Twitter, el dueño de WWE destacó la importancia de Mark Calaway dentro del vestuario y, sobre todo, el legado que dejará para las futuras generaciones de luchadores .

"La vara de medir. El líder del vestuario. El fenómeno. Hoy hace tres décadas, @Undertaker cambió el panorama del entretenimiento deportivo. Su legado es incomparable, su impacto inmensurable. #ThankYouTaker. #Undertaker30", publicó el patriarca de la familia McMahon.



Sin duda, un gesto importante viniendo de Vince McMahon, quien en el documental 'The Last Ride' protagonizó un momento emotivo al emocionarse al hablar de todo lo que significa The Undertaker para él.



Es importante recordar que The Undertaker -que se despide de la WWE con un récord de 25-2 en WrestleMania- se enfrentó con Vince McMahon en un Buried Alive match en el Survivor Series 2003, en una pelea que perdió.

El segmento especial "Final Farewell" permitirá ver la despedida de The Undertaker justo a 30 años de su debut en la empresa. Se prevé un sentido homenaje de luchadores y leyendas en la historia de la WWE.