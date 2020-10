Ver Movistar Deportes EN VIVO: canales de TV y partidos de Perú en Eliminatorias Qatar 2022

Los canales Movistar Deportes, Movistar Música y GOLPERÚ, transmitirán en vivo, online y en directo los partidos de Perú vs. Paraguay (18:30 horas de Lima), este jueves 8 de octubre en el Defensores del Chaco, y Perú vs. Brasil (19:00 horas), en el Estadio Nacional, con motivo a la fecha 1 de las Eliminatorias Qatar 2022. Asimismo, la señal también dará cobertura al resto de los juegos de la zona de la Conmebol. Otra opción importante para que no te pierdas el partido será descargando la app de Movistar PLAY.

"En Movistar tenemos veinte años desde que iniciamos las transmisiones de las diferentes clasificatorias, siempre incondicionales con la selección peruana. Hemos estado en los momentos más difíciles y también compartimos la ilusión de la clasificación al mundial Rusia 2018. Hoy anunciamos que les volvemos a ofrecer a los hinchas del fútbol la posibilidad de emocionarse con los partidos de la selección peruana así como las demás selecciones rumbo al rumbo al Mundial Qatar 2022", señaló Luis Eduardo Garvan, Gerente de Marca y Contenidos de Movistar.

Los hinchas podrán disfrutar de los cotejos a través de Movistar TV y de la multiplataforma Movistar Play, a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo (smartphone, tablet, Smart tv, PC, Deco HD) sin costo adicional. Así no habrá razón para no ver los partidos de las selecciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay.

¿Qué partidos transmiten Movistar Deportes, Movistar Música y GOLPERÚ?

Partidos de la fecha 1 de las Eliminatorias Qatar 2022

Jueves 8 de octubre

PRIMER JUEGO

Partido: Paraguay vs. Perú

Estadio: Defensores del Chaco, de Asunción

Hora: 17:30 horas (Lima)

Canal: Movistar Deportes (03 SD / 703 HD) y Movistar PLAY

SEGUNDO JUEGO

Partido: Uruguay vs. Chile

Estadio: Centenario, de Montevideo

Hora: 17:45 horas

Canal: Movistar Música (15 SD / 715 HD) y Movistar PLAY

TERCER JUEGO

Partido: Argentina vs. Ecuador

Estadio: La Bombonera, Buenos Aires

Hora: 19:10 horas

Canal: GOL PERÚ (14 SD y 714 HD) y Movistar PLAY

Viernes 9 de octubre

CUARTO JUEGO

Partido: Colombia vs. Venezuela

Estadio: Estadio Metropolitano, Barranquilla

Hora: 18:30 horas

Canal: Movistar Deportes (03 SD / 703 HD) y Movistar PLAY

QUINTO JUEGO

Partido: Brasil vs. Bolivia

Estadio: Arena de Sao Paulo, Sao Paulo

Hora: 19:30 horas

Canal: Movistar Música (15 SD / 715 HD) y Movistar PLAY

Canales para ver Movistar Deportes en Perú y Chile

Movistar Deportes Canales de TV Movistar TV (Perú) 103 (SD) – 803 (HD) Movistar TV (Chile) 786 Movistar TV 3 (Analógico) – 703 (HD) Star Globalcom 3 Movistar TV (Chile) 786

Canales para ver GOLPERÚ EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022

GOL PERÚ Canales TV Movistar TV Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD) Movistar TV Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD) Star Globalcom Canal 14

¿Qué es Movistar PLAY?

Si te encuentras fuera de casa o prefieres ver la programación de Movistar en tu dispositivo móvil o SmarTV, Movistar Play es tu mejor opción para que sigas al tanto de la mejor programación de la televisión por cable (series, películas, deportes, noticias de actualidad, espectáculos, entre otros). Solo necesitas ser CLIENTE de uno de los servicios de Movistar (Cable Hogar dúo o trío, TV y Móvil) para acceder de forma GRATIS al registro y así ver el contenido completo.

– Movistar PLAY está disponible en los siguientes formatos:

A través de la web en PC y Laptop , sólo en navegadores Google Chrome y Firefox

A través del app en Tablets y Móviles sólo sistemas operativo iOS 8.0 en adelante y Android 4.1 en adelante.

En TV a través del Deco Smart HD, alquiler S/ 15.90 al mes.

En SmarTV a través de un aplicativo, disponible para Samsung y LG de 2014 en adelante.

En Chromecast, versión Beta.

Horarios y programación del canal Movistar Deportes

Programación oficial del canal Movistar Deportes y Movistar Play para este jueves 8 de octubre.

05:30 – 07:00 - Al ángulo

07:00 – 08:00 - El Camerino

08:00 – 09:00 - Zona Mista

09:00 – 10:00 - El fuera de lisa

10:00 – 11:00 - 100% fanático: Positivo FC

11:00 – 11:30 - Perú Surf

11:30 – 12:30 - Súperliga Stars Fútbol 7

12:30 – 13:00 - Futbol Lab

13:00 – 14:00 - Zona Mixta

14:00 – 15:30 - Al ángulo

16:00 – 17:00 - Al fondo hay sitio

17:00 – 17:30 - Paraguay vs. Perú (PREVIA)

17:30 – 19:30 – Paraguay vs. Perú (EN VIVO)

19:30 – 20:30 – Después del juego

20:30 – 22:30 – Uruguay vs. Chile (REP)

22:30 – 00:30 – Argentina vs. Ecuador (REP)

Programas de Movistar Deportes

– Al Ángulo

– El Camerino

– Zona Mixta

– Después de Todo

– Tengo Un Punto

– ¿Dónde está Franco?

– Fútbol Lab

– Perú Surf

Programas de Movistar Música

– Jammín

– Acceso total

– Lado B

– Amplificados

– Solo

– Frenéticos

– Sesiones desde El Centro

– Los 5 más votados