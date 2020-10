Ver CDF HD EN VIVO: programación, todo del Chile vs Colombia y los detalles de Eliminatorias Qatar 2022

Ver CDF HD EN VIVO este martes 13 de Octubre se disputa la fecha 2 de Eliminatorias Qatar 2022, la cual podrás seguir por medio de CDF HD y también el Chile vs Colombia. Revisa a continuación toda la programación de la jornada de mañana, los paquetes y todos los detalles.

La cadena CDF dispone de tres señalas para el público chileno e internacional: CDF, CDF Premium y CDF HD, siendo ésta la que cuenta con los derechos de transmisión de las Eliminatorias Qatar 2022 de forma privada. De esta manera, podrás conocer todos los pormenores de la participación de la Selección Chilena en estas clasifcatorias.

La Selección Chilena no pudo iniciar de forma exitosa su participación n las Eliminatorias Qatar 2022, luego de perder 2-1 ante Uruguay en un partido que terminó con mucha polémica y con reclamos de 'La Roja'. Ahora, los dirigidos por Reinaldo Rueda buscarán su oportunidad de sumar sus primeros tres puntos ante la complicada Colombia (duelo programado para las 9:30 p.m. de Santiago).

Cabe señalar que, como parte de su programación, CDF HD también cuenta con diferentes programas (como Todos somos técnicos), así como con los derechos de transmisión de los encuentros de la primera división chilena de fútbol, todo sobre 'La Roja', momentos inolvidables de los mundiales, torneos de Esports y también de otros deportes.

¿Cuánto cuesta este servicio? El paquete CDF HD tiene un servicio mensual de $10.990 (pesos chilenos), equivalente a casi 50 soles peruanos. Para más detalles, puede dar clic aquí.

Programación CDF HD del martes 13 de Octubre

A continuación podrá ver toda la programación de CDF HD para el martes 13 de octubre, con horarios en zona chilena.

6.30 a.m. Todos somos técnicos (Repetición)



7:30 a.m. Colombia vs Chile - fecha 17



9:15 a.m. ENG Salida: Colombia vs Chile - fecha 17



10:55 Pasaporte Qatar (Repetición)



12:00 Abrazo de gol



14:00 Edición Central



16:00 Fecha 01



16:30 Bolivia vs Argentina



18:55 Venezuela vs Paraguay



21:00 Chile vs Colombia



23:30 Programa Todos somos técnicos

Guía de canales para ver CDF Premium y CDF HD EN VIVO en CHILE

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

¿Qué es CDF GO y cómo poder acceder?

Si quieres tener acceso al contenido de CDF a través de tu celular y no perderte ningún detalle de los partidos de Eliminatorias, puedes utilizar CDF Go, la app que te trae todos los programas y partidos que transmiten CDF, CDF Premium y CDF HD en vivo. Este servicio está únicamente disponible para quienes hayan contratado CDF HD.