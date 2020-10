Ver Movistar Deportes EN VIVO, Perú – Brasil: horarios y canales para ver Eliminatorias Qatar 2022

Ver Movistar Deportes EN VIVO, Perú vs. Brasil ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este martes 13 de octubre, a partir de las 7:00 horas, por la jornada 2 de las Eliminatorias Qatar 2022. Con la presencia de Jefferson Farfán y André Carrillo en el frente de ataque de la Blanquirroja, los dirigidos por "El Tigre" esperan conseguir sus primeros tres puntos. La transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y Movistar Play. Sigue el minuto a minuto, la previa y la reproducción de los goles en video por diario Libero.pe.

Convertir en realidad lo que parece imposible es un sello que Ricardo Gareca impuso en los cinco años que lleva en la "bicolor" que esta noche irá por un triunfo histórico ante Brasil que llega como favorito, pero inmerso en un respeto al sumar dos derrotas en las últimas siete veces que nos enfrentamos.

La estrategia de plantear un once equilibrado apelando nuevamente al 4-3-3 es una realidad con la finalidad que nos pueda garantizar una pronta recuperación de balón y cortar los circuitos a la rapidez brasileña. Invitar a nuestro juego y no caer en el suyo será vital.

Perú vs. Brasil: horarios para ver partido por Eliminatorias Qatar 2022

País Hora Perú – Lima 19:00 Paraguay – Asunción 20:00 Argentina – Buenos Aires 21:00 Chile – Santiago 21:00 Colombia – Bogotá 19:00 Ecuador – Quito 19:00 México – Ciudad de México 19:00 Estados Unidos – Washington 19:00 Bolivia – La Paz 20:00 Venezuela – Caracas 20:00 España – Madrid 2:00 (M) Italia – Roma 2:00 (M) Japón – Tokio 7:00 (M) Canadá – Toronto 20:00 Uruguay – Montevideo 21:00

Christian Cueva podría ser la baja sensible que presentará el "Tigre", el volante sufrió un leve desgarro y se esperará hasta último momento su inclusión de no llegar, Christofer Gonzales con el manual de estilo aprendido se enfundará en su lugar para no perder el camino hacía la victoria.

Por su parte, Brasil llega encabezado por Neymar y Coutinho con la única contemplación de cosechar un nuevo triunfo aprovechando su contundencia en ataque. Perú tendrá quizás el partido más trabajoso en defensa de las Eliminatorias, pero intentará sostener la mentalidad fuerte para seguir sorprendiendo al mundo con triunfos imposibles.

¿Dónde ver Movistar Deportes EN VIVO Perú vs. Brasil?

Movistar TV, Perú – Canal 103 SD y Canal 803 HD (Satélite)

Movistar TV, Chile – Canal 786 (Satélite)

Movistar TV, Perú – Canal 3 Analógico/Digital y Canal 703 HD (Cable)

Star Globalcom – Canal 3 (Cable)

Movistar TV – Canal 786 (IPTV)

Descargar Movistar PLAY para ver Perú vs. Brasil

Si te encuentras fuera de casa o prefieres ver la programación de Movistar en tu dispositivo móvil o SmarTV, Movistar Play es tu mejor opción para que sigas al tanto de la mejor programación de la televisión por cable (series, películas, deportes, noticias de actualidad, espectáculos, entre otros). Solo necesitas ser CLIENTE de uno de los servicios de Movistar (Cable Hogar dúo o trío, TV y Móvil) para acceder de forma GRATIS al registro y así ver el contenido completo.

– Movistar PLAY está disponible en los siguientes formatos:

A través de la web en PC y Laptop , sólo en navegadores Google Chrome y Firefox

A través del app en Tablets y Móviles sólo sistemas operativo iOS 8.0 en adelante y Android 4.1 en adelante.

En TV a través del Deco Smart HD, alquiler S/ 15.90 al mes.

En SmarTV a través de un aplicativo, disponible para Samsung y LG de 2014 en adelante.

En Chromecast, versión Beta.

Perú vs. Brasil: alineaciones probables

Perú: Gallese, Advíncula, Abram, Zambrano, Trauco, Aquino, Tapia, Yotún, Gonzales (Cueva), André Carrillo y Farfán.

Brasil: Weverton, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos y Renan Lodi; Casemiro y Douglas Luiz; Everton , Philippe Coutinho y Neymar; Roberto Firmino.

Estadio Nacional

Árbitro: Julio Bascuñán (Chile)