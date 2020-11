CDF HD EN VIVO: los detalles del Chile vs Perú, programación e información de Eliminatorias Qatar 2022

Ver CDF EN VIVO y CDF Premium EN VIVO para conocer todos los pormenores del partido Chile vs. Perú en esta jornada 3 de las Eliminatorias Qatar 2022 a través de la señal de CDF HD, canal de suscripción que brinda información deportiva para los amantes del fútbol en el país sureño. A continuación podrás revisar su programación, paquetes y cómo ver CDF GO a continuación.

CDF dispone de tres versiones: CDF, CDF Premium y CDF HD, siendo esta última la cual se encargará de la transmisión de forma privada en directo de los partidos de la Selección Chilena en Eliminatorias Qatar 2022. De esta manera, llevará a los hogares que tengan este servicio el Chile vs Perú, en una nueva edición del Clásico del Pacífico.

Es importante precisar que, además, también CDF cuenta con diferentes programas que darán todos los detalles de las Eliminatorias y también la transmisión de otros de los encuentros de la jornada 3.

¿Cuánto cuesta el paquete CDF HD?

El servicio mensual cuesta $10.990 (pesos chilenos), lo cual equivaldría a casi 50 soles peruanos. Para más detalles, puede dar clic aquí.

Ficha del Chile vs Perú en Eliminatorias Qatar 2022

Chile vs Perú EN VIVO ¿Cuándo juegan? Viernes 13 de Noviembre ¿Dónde? Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos​ (Santiago) ¿A qué hora? 8:00 p.m. (hora de Chile) ¿En qué canal? Chilevisión y CDF HD

Canales para ver CDF Premium y CDF HD EN VIVO en CHILE

A continuación podrás revisar cómo ver CDF Premium y CDF HD en la parrilla de Chile.

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

Programación CDF HD del jueves 12 de Noviembre

Puedes revisar la programación completa de CDF HD para el jueves 12 de noviembre.

6:00 CDF Noticias - Edición Central (Repetición)



6:55 Todos somos técnicos (Repetición)



7:55 Primera B (Repetición)



9.20 Pasaporte Qatar (Repetición)



10:20 Perú vs Chile - Fecha 11 Repetición



12:00 Programa Pelota Parada



13:00 Deportivo Santa Cruz vs A.C. Barnechea



15:50 CDF Noticias - Primera Edición (Repetición)



16:45 Partido Bolivia vs Ecuador



19:00 Todos somos técnicos



20:30 Partido Argentina vs Paraguay



23:00 Perú vs Chile - fecha 11 Repetición

¿Qué es CDF GO y cómo obtenerlo?

CDF Go permite ver todos los contenidos de CDF, CDF Premium y CDF HD en vivo directamente desde tu celular o tableta, con lo cual no te perderás de ningún partido del fútbol chileno ni de los duelos de la 'Roja' en las Eliminatorias Qatar 2022. Este servicio está únicamente disponible para quienes hayan contratado CDF HD.