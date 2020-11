Eliminatorias Qatar 2022 EN VIVO: programación, canales y tabla de posiciones de la fecha 4

Eliminatorias Qatar 2022 EN VIVO este martes 17 de noviembre se disputará por completo la fecha 4 del proceso rumbo a la próxima Copa del Mundo. La tabla de posiciones tiene a Brasil, Argentina y Paraguay como únicas invictas, mientras que Perú complicado en la zona baja. Sigue la programación de horarios y canales.

El Ecuador vs Colombia será uno de los más interesantes duelos, teniendo en cuenta el presente por el que atraviesan ambos seleccionados. Los ‘cafeteros’ mostraron cosas importantes en las primeras dos fechas, pero cayeron goleados por Uruguay en casa recién, mientras que el ‘tri’ remontó a Bolivia de visita y confirma su asenso futbolístico.

A la misma hora, la Selección de Chile buscará su segundo triunfo en el certamen ante la necesitada Venezuela, que solo sabe de derrotas y hasta ahora no logró anotar al menos un gol. La ‘vinotinto’ mostró ser dura en su esquema ante Brasil y seguro que ante Arturo Vidal y Alexis Sánchez buscará repetirlo, aunque necesitan acción adelante de la mano de Salomón Rondón.

Luego, el Uruguay vs Brasil se robará las miradas. El equipo liderado por Luis Suárez y Edinson Cavani demostró que están en posición de ganarle a cualquier seleccionado, aunque en antecedentes solo sufrieron goleadas a manos de este rival. No obstante, para escalar en la tabla tendrán que vencer a la ‘canarinha’ que esta vez no contará con Neymar.

En tanto, la Selección de Paraguay podría dar un salto a la parte alta si logra derrotar a la débil Bolivia, que es colera absoluta. Tras el empate en Buenos Aires, el equipo de Eduardo Berizzo está más que motivado, en especial porque se mantienen invicto en este camino por regresar a un mundial.

La jornada cerrará con el Perú vs Argentina, siendo un duelo de alta necesidad para Ricardo Gareca y sus dirigidos. Tras la derrota ante Chile, la ‘bicolor’ quedó solo con un punto y urge de una victoria para no quedarse relegado en la tabla y complicar sus chances de clasificación. Lionel Messi y compañía llegan en óptimas condiciones individuales, aunque no colectivas.

Programación fecha 4 Eliminatorias Qatar 2022

Martes 17 de noviembre

Horario Enfrentamiento Sede TV Local 16.00 horas Ecuador vs Colombia Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito Caracol TV 16.00 horas Venezuela vs Chile Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, Caracas Chilevision / TLT 18.00 horas Uruguay vs Brasil Estadio Centenario, Montevideo VTV Uruguay 18.00 horas Paraguay vs Bolivia Defensores del Chaco, Asunción Tigo Sports 19.30 horas Perú vs Argentina Estadio Nacional, Lima Latina / Movistar

*Toda la programación está en horarios de Perú, Colombia y Ecuador

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica

Sigue la tabla de posiciones actualizada durante la fecha 1 de las Eliminatorias Qatar 2022.

# Tabla de posiciones Puntos PJ G E P GF GC DF 1. Brasil 9 3 3 0 0 10 2 +8 2. Argentina 7 2 2 1 0 4 2 +2 3. Ecuador 6 3 2 0 0 7 5 +2 4. Uruguay 6 3 2 0 1 7 5 +2 5. Paraguay 5 3 1 1 1 4 3 +1 6. Chile 4 3 1 1 1 5 4 +1 7. Colombia 4 3 1 1 1 5 5 0 8. Perú 1 3 0 1 1 4 8 -4 9. Venezuela 0 3 0 0 3 0 5 -5 10. Bolivia 0 3 0 0 3 3 10 -7

* Los puestos del 1 al 4 irán directamente a la Copa del Mundo Qatar 2022.

** El puesto 5 tendrá que jugar un repechaje continental. El rival está por definirse.

¿Cuántas selecciones de Sudamérica irán al Mundial Qatar 2022?

La Conmebol tiene cuatro cupos directos para la Copa del Mundo Qatar 2022 y medio boleto más, el cual se definirá a través de un repechaje continental. El rival todavía está por definirse.