Ver Movistar Deportes EN VIVO todo sobre el Perú vs Argentina, programación y más de Eliminatorias

Ver Movistar Deportes EN VIVO palpita el Perú vs Argentina con todos los detalles sobre este duelo por la fecha 4 de las Eliminatorias Qatar 2022,el cual se disputará este martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. Sigue de cerca todo la programación para este día, cómo contar con Movistar Play y los detalles de esta jornada en Movistar Deportes y Movistar Play.

Este martes se desarrolla de manera íntegra la jornada 4 de las Eliminatorias y, sin duda, uno de los duelos atractivos será el choque que dispute Perú ante Argentina. Ante ello, Movistar Deportes será el encargado de la transmisión en señal privada de este y todos los encuentros de la 'Bicolor' en las Eliminatorias Qatar 2022.

Cabe señalar que dicho canal también se encargará de emitir algunos partidos de otras selecciones en las Eliminatorias, por lo cual cuenta con una parrilla amplia para los amantes del deporte rey, así como el análisis de los encuentros.

Movistar Deportes también ofrece contenido y programas deportivos sobre el fútbol peruano de la Liga 1 y la Liga 2, así como otras competencias como vóley, surf, básquet y también freestyle.

¿Qué es Movistar PLAY?

Si es que quieres seguir de cerca el partido o todos los detalles deportivos en tu dispositivo móvil o SmarTV, Movistar Play es tu mejor alternativa para ver la mejor programación de la televisión por cable (series, películas, deportes, noticias de actualidad, espectáculos, entre otros). Solo necesitas ser CLIENTE de uno de los servicios de Movistar (Cable Hogar dúo o trío, TV y Móvil) para acceder de forma GRATIS al registro y así ver el contenido completo.

– Movistar PLAY está disponible en los siguientes formatos:

A través de la web en PC y Laptop , sólo en navegadores Google Chrome y Firefox

A través del app en Tablets y Móviles sólo sistemas operativo iOS 8.0 en adelante y Android 4.1 en adelante.

En TV a través del Deco Smart HD, alquiler S/ 15.90 al mes.

En SmarTV a través de un aplicativo, disponible para Samsung y LG de 2014 en adelante.

En Chromecast, versión Beta.

1. Perú vs Argentina: ficha del partido

Perú vs Argentina EN VIVO ¿Cuándo juegan? Martes 17 de noviembre ¿Dónde? Estadio Nacional (Lima) ¿A qué hora? 19:30 h (Perú) ¿En qué canal? Movistar Deportes y Latina

Canales para ver Movistar Deportes el Perú vs Argentina

A continuación podrás conocer todos los canales del Perú vs Argentina en territorio patrio.

Movistar Deportes Canales de TV Movistar TV (Perú) 103 (SD) – 803 (HD) Movistar TV 3 (Analógico) – 703 (HD)

Horarios y programación del canal Movistar Deportes

Revisa la programación oficial del canal Movistar Deportes y Movistar Play para este martes 16 de noviembre.

7.00 - 8.00 Atletas de altura



8.00 - 9.00 Zona Mixta



9.00 - 9.30 Especiales de Movistar Deportes



9.30 - 11.00 Programa Al ángulo (Repetición)



11.00 - 12.30 Programa Identidad



12.30 - 13.00 Fútbol Lab



13.00 - 14.00 Zona Mixta



14.00 - 15.00 Al ángulo



15.00 - 16.00 Antes del juego



16.00 - 18.00 Venezuela vs Chile Eliminatorias Qatar 2022



18.00 - 19.30 Antes del juego



19.30 - 21.30 Perú vs Argentina Eliminatorias Qatar 2022



21.30 - 22.30 Después del juego



22.30 - 00.30 Uruguay vs Brasil repetición Eliminatorias Qatar 2022

Sigue la información en Libero.pe.