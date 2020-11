Ver CDF HD EN VIVO sobre el Chile vs Venezuela, programación y más de la fecha 4 de Eliminatorias

Ver CDF HD EN VIVO Chile visita a Venezuela este martes 17 de Noviembre por la fecha 4 de Eliminatorias Qatar 2022, en un duelo que podrás seguir de cerca a través de CDF HD. A continuación, conoce la programación de mañana, cómo ver este servicio y más detalles.

La señal de CDF cuenta con tres versiones: CDF, CDF Premium y CDF HD, siendo la última la que posee los derechos de transmisión de todos los partidos de la Selección Chilena en Eliminatorias Qatar 2022 de manera privada. Por lo tanto, el duelo ante ante Venezuela en el Estadio Olímpico de Caracas podrá ser visto por este canal.

Sin embargo, CDF HD también traerá otros partidos de Eliminatorias. Y eso no es todo, ya que también se podrá ver programas de análisis deportivo (como Todos somos técnicos), los partidos de la primera división chilena de fútbol, eventos polideportivos y también torneos de Esports.

El paquete CDF HD posee un servicio mensual de $10.990 (pesos chilenos), equivalente a casi 50 soles peruanos. Para más detalles, puede dar clic aquí.

¿Qué es CDF GO y cómo obtenerlo?

Es importante señalar que CDF Go permite ver todos los contenidos de CDF, CDF Premium y CDF HD en vivo directamente desde tu celular o tableta, con lo cual no te perderás de ningún partido del fútbol chileno ni de los duelos de la Selección Chilena en las Eliminatorias Qatar 2022. Este servicio está únicamente disponible para quienes hayan contratado CDF HD.

Ficha del Chile vs Venezuela en Eliminatorias Qatar 2022

Venezuela vs Chile EN VIVO ¿Cuándo juegan? Martes 17 de Noviembre ¿Dónde? Estadio Olímpico (Caracas) ¿A qué hora? 18:00 (hora de Chile) ¿En qué canal? Chilevisión y CDF HD

Canales para ver CDF Premium y CDF HD EN VIVO en CHILE

Conoce las señales televisivas para poder ver CDF Premium y CDF HD en la parrilla de Chile.

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

Programación CDF HD del martes 17

A continuación puede revisar todos los detalles de la programación de CDF HD para este martes 17 de noviembre.

06:40 - 08:20 Eng salida - Venezuela vs Chile



08:20 - 10:00 Eng salida - Chile vs Venezuela



10:00 - 12:50 O'Higgins vs Palestino



12:50 - 13:30 Abrazo de gol



13:30 - 15:00 Edición Central



15:00 - 17:00 Pelota Parada



17:00 - 19:55 Venezuela vs Chile



19:55 - 22:00 Uruguay vs Brasil



22:00 - 23:30 Todos somos técnicos

Sigue la información en Libero.pe.