Dota 2: acusan a Wind And Rain de pagar a manager de A-Team para sacar jugadores de su equipo

Cada vez falta menos para que la Temporada 2 del Dota Pro Circuit comience. Faltando tan poco tiempo, y teniendo en cuenta que el día martes 6 es el último día para sacar jugadores de los equipos, todas las organizaciones ya están afinando sus alineaciones para intentar llegar a la segunda Major de Dota 2 del año.

Lamentablemente, y como en todo momento, algunas veces las cosas no siempre salen de la mejor manera y se pueden generar algunos conflictos de cara al inicio de los torneos. Esto, es lo que ha ocurrido a tan solo unos días de que empiece la Lower Division de Norteamérica.

Para hacer esta historia más entendible, la dividiremos por capítulos.

Capítulo 1- Wind and Rain busca llegar a la Lower Division de Norteamérica

Después de que cesaran operaciones en diciembre del 2019, Wind an Rain sorprendió a todos cuando participó en las Clasificatorias Abiertas de Norteamérica para llegar a la Lower Division. En su primer intento fallaron pero en la segunda oportunidad consiguieron llegar a la Clasificatoria Cerrada. Este era el último paso para intentar llegar a la Segunda División de la región.

El roster del equipo, era el siguiente:

SateSate Ryan "RRL" Liu Jose Andree "Sword" Nicosia Hugo "Froogoss" Araj Vladimir "yol" Basov

La clasificatoria cerrada comienza el día de hoy. Es por eso que muchos se sorprendieron cuando se dieron cuenta que de forma misteriosa el equipo de WAR ya no se encontraba participando en la clasificatoria. Eso no es todo. Y es que 3 jugadores del roster, SateSate, Sword y Yol ya no se encontraban dentro de la organización y ahora eran parte de A-Team, equipo que jugará la Lower Division de Norteamérica.

WAR NA fue remplazado por Positively,Positive | Foto: Liquipedia

Capítulo 2 - ¿WAR pagó para sacar jugadores de A-Team?

Los rumores se empezaron a repartir por toda la escena de Norteamérica pero recién cuando AlienManaBanana, ex midlaner de A-Team, publicó en su cuenta de Twitter un curioso comunicado las cosas parecían tener cierto sentido.

Fuente: Twitter

"Aparentemente Szabo recibió una paga de WAR para sacarme a mi y a otros jugadores del equipo para meter a miembros de WAR. Esto me saca de la segunda división de NA. Esto me jo** totalmente pues no tengo la oportunidad de jugar las clasificatorias abiertas por que pensé que sabía que iba a jugar. Esto es despreciable y realmente apesta. Estaba mentalizado para jugar la División 2. Había practicado bastante todo para que mi equipo fuera comprado y ahora no estoy jugando"

La situación no mejoraría pues Hugo "Froogoss" Araj, quien jugaba en WAR NA hasta que sucedió este intercambio de jugadores, comentó lo siguiente.

Foto: Twitter

"En la Temporada 1 del DPC el equipo donde juego recibe (Byzantine Raiders) una invitación directa a la Closed Qualifier. Decido ser leal y tomar la opción segura. Terminamos con un rendimiento inferior. En la Temporada 2 recibo ofertas para equipos de la División 2. Decido arriesgarme las clasificatorias abiertas y ganarlas pero en un movimiento típico de NA vuelvo a ser una mercancía solitaria buscando recompensa."

Capítulo 3 - Una respuesta que no dejó satisfechos a muchos

Después de que la situación explotara en redes sociales, y después de un tiempo sin decir nada, Ilyas "Steel-_-Borco" Kaukenov, actual support 5 de A-Team, decidió explicar la situación a través de su cuenta de Twitter.

Foto: Twitter

A continuación, resumiremos el comunicado.

Lo primero que hace el jugador es presentarse y explicar quien es. Luego, explica la situación. El aclara que el equipo de A-Team estaba teniendo muchos problemas de comunicación dentro del equipo. Además dice que, él no sacó a ningún integrante del equipo sino que él dejó la organización pues recibió un llamado de Wind And Rain y que, como son amigos, decidió recomendar a Steel Borco para que también entre al equipo.

En el segundo punto es donde se explica mucho mejor la situación. Pues el jugador explica que el cupo de la Lower Division le pertenece a Szabo, pues el registró el equipo en primer lugar, y que él puede quitar la cantidad de jugadores que quiera pues es su equipo. Luego explica nuevamente que Szabo recibió una oferta para jugar en WAR y aceptó incluso añade que él no estaba en los planes originales del equipo pero como ya cuenta como jugador de Norteamérica, a pesar de que nació en Kazajastan, la organización decidió contratarlo.

Esta es la misma razón por la que TheBloodySky & b1kA fueron retirados del equipo pues son de Alemania y Kazajastan respectivamente. En su lugar entraron Jose Andree "Sword" Nicosia, SateSate y Vladimir "yol" Basov. De esta forma, el roster estaba completo.

El comunicado cierra con el jugador rechazando las acusaciones de AlienManaBanana y aclarando que Szabo no recibió ninguna paga por parte de WAR.

Capítulo 4 - ¿Qué pasará ahora?

Por el momento se desconoce si los organizadores del torneo realizarán alguna investigación o tomará cartas en el asunto. La única certeza es que A-Team ya cuenta con un roster oficial para jugar la Lower Division de Norteamérica además, de que cuenta con un jugador de Perú. Además, todo parece indicar que WAR estaría pensando en contratar el roster de la organización.

El roster es el siguiente:

Chad "Szabo666" Szabo SateSate Jose Andree "Sword" Nicosia Vladimir "yol" Basov Ilyas "Steel-_-Borco" Kaukenov

