¡Cuidado, inmigrantes! Las escuelas de Oklahoma podrían exigir una prueba de estatus legal al inscribir a los niños

Aunque esta medida no impide que los estudiantes sin estatus legal asistan a clases , sí obligará a las escuelas a registrar y reportar a aquellos para quienes no se presente prueba de su estatus migratorio , perjudicando a la comunidad inmigrante . En esta nota te comentamos todos los pormenores relacionados con esta controversial decisión.

Esto genera preocupaciones dentro de las comunidades inmigrantes, quienes temen que la recopilación de datos pueda ser utilizada en futuras acciones migratorias contra sus hijos y familias. No obstante, las Escuelas Públicas de Oklahoma City han señalado que no planean recolectar ni reportar el estatus migratorio de sus estudiantes, recordando que la ley federal, a través del caso Plyler vs. Doe de 1982, garantiza el derecho a la educación pública para todos los niños, independientemente de su estatus migratorio.