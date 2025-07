ICE detiene y deporta a niños inmigrantes: crueles historias de menores que ya no podrán ir a sus colegios

Las políticas migratorias que se están implementando durante el gobierno de Donald Trump son cada vez más radicales. A través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), miles de inmigrantes han sido capturados y enviados a centros de detención para su deportación. Sin embargo, muchos testimonios revelan algo aún más lamentable: niños y adolescentes dejarán de ir a estudiar porque ya han sido expulsados de Estados Unidos. Aquí te contamos algunos casos.

Estudiante de Massachusetts detenido por ICE

Marcelo Gómez da Silva es un joven de 18 años que fue capturado por el ICE cuando caminaba rumbo a una práctica de voleibol en la escuela secundaria de Milford, Massachusetts, el pasado 31 de mayo de 2025. Al día siguiente, la pareja de Marcelo y sus compañeros de la preparatoria se graduaron, aunque el ambiente no fue tan alegre como se esperaba.

Muchos inmigrantes viven con el miedo de encontrarse con agentes de ICE, ya que organizan operativos en varios lugares de Estados Unidos. Fotos: AFP

Este alumno no participó en la graduación y, al igual que muchos familiares, no asistieron por miedo a los arrestos y deportaciones si se presentaban agentes migratorios. Al día siguiente de su arresto, Da Silva fue liberado, pero quedó con varias cicatrices emocionales tras su experiencia en un centro de detención del estado. Fue puesto en libertad tras pagar una fianza.

Arresto en Los Ángeles

"ICE nos llevó a una habitación y terminaron diciéndole a mi mamá: "Tu caso ha terminado, así que tenemos que llevarlos con nosotros"", fueron las palabras de Nory Sontay Ramos, una alumna de honor de la escuela secundaria Miguel Contreras, en Westlake, Los Ángeles. Se preparaba para afrontar su último año de estudios cuando los oficiales de ICE se aproximaron y la arrestaron durante una cita de inmigración.

Ambas mujeres no tenían documentos legales para residir en Estados Unidos e ingresaron como solicitantes de asilo cuando Nory tenía 6 años, según medios informativos locales. Además, expresó su pesar por no poder culminar el año con sus compañeros de aula: "Me siento muy triste porque esperaba graduarme con mis amigos y estar allí con ellos haciendo atletismo". Su profesor de educación física, Manuel Guevara, declaró: "Llegaba a su último año con todo este ímpetu".

El caso García Lara

Un canal informativo accedió a un memorando escrito por Jazmin King, presidenta de la PTA de la Escuela Primaria Torrance, presentado en mayo: "Uno de nuestros estudiantes, Martir García Lara, de cuarto grado, quien ha sido uno de nuestros alumnos desde primero, ha estado recientemente cautivo en un centro del ICE ubicado en Houston, Texas". En el documento, King pedía ayuda a los padres para que el menor pudiera ser auxiliado.

El portavoz distrital señaló que recibieron varias consultas sobre las acciones a tomar para ayudar en esta situación. Lamentablemente, no se pudo hacer mucho para que el menor permaneciera en suelo estadounidense. Sumado a esto, el personal de ICE suele vigilar fuera de los campus académicos para cumplir con su labor.