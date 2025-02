MALA NOTICIA para venezolanos en EE. UU.: Trump anula protección a inmigrantes en este mes

El TPS permite que ciudadanos de ciertos países residan y trabajen legalmente en EE.UU. Según el portal 'The New York Times', esta revocación impactará a aproximadamente 300,000 migrantes.

La resolución, emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y firmada por su secretaria, Kristi Noem, se fundamenta en una evaluación de la situación en Venezuela, concluyendo que mantener el TPS no está alineado con los intereses nacionales de EE.UU.

En la actualidad, más de 600,000 venezolanos cuentan con el TPS en Estados Unidos, lo que les otorga el derecho a vivir y trabajar legalmente. Sin embargo, la nueva medida solo afectará a quienes recibieron el beneficio en 2023. Aproximadamente 250,000 personas que cuentan con el TPS hasta 2025 no se verán afectadas por esta decisión, según informa el referido medio de comunicación.

Este acuerdo se alcanzó tras la visita de Ric Grenell, enviado especial de Trump, a Caracas, donde se reunió con Maduro, a quien EE.UU. no reconoce como presidente legítimo.

El TPS (Estatuto de Protección Temporal, por sus siglas en inglés) es un programa de Estados Unidos que ofrece protección temporal a ciudadanos de ciertos países que están enfrentando condiciones extraordinarias, como conflictos armados, desastres naturales o situaciones de violencia generalizada. Esta protección permite a los beneficiarios permanecer y trabajar legalmente en EE.UU. por un período determinado, que generalmente se extiende de forma periódica si las condiciones en su país de origen no mejoran. El TPS no conduce a la residencia permanente, pero ofrece una alternativa legal para los migrantes que no pueden regresar a su país de manera segura.