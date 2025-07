Protestas en Los Ángeles | el preciso momento en el que arrestan a un manifestante y terminó con una fractura (VIDEO)

En Estados Unidos, muchas personas están mostrando su rechazo ante las políticas que implementa el presidente Donald Trump. A nivel social, las protestas han escalado poco a poco, y en California se ha visto la mayor expresión de descontento. Una de estas manifestaciones dejó como resultado un detenido que sufrió una fractura y tuvo que ser trasladado a un hospital.

Controversial intervención policial en una manifestación

Por medio de su canal de YouTube, el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó el pasado viernes 25 de julio un video grabado por una cámara corporal que muestra el arresto de un manifestante en medio de las protestas en el centro del condado. La detención se realizó en junio de 2025, cuando los agentes buscaban dispersar a la multitud en la calle Alameda.

Los agentes policiales dieron detalles de lo sucedido: "Varios manifestantes que no cooperaron se negaron a abandonar el área y se enfrentaron a los oficiales en la línea de escaramuza, incluido el sospechoso, posteriormente identificado como Daniel Robert Bill, de 30 años". Señalaron que le pidieron retirarse, pero no acató: "Después de varias órdenes de irse, Bill no cooperó, se resistió físicamente y desafió a los oficiales. Los agentes combinaron técnicas con porras y munición menos letal contra Bill, sin resultados. Posteriormente, realizaron una maniobra de derribo en equipo para detenerlo sin mayores incidentes".

Esta operación fue catalogada como polémica por lo ocurrido con el sospechoso, quien reclamó una fractura que le ocasionaron cuando varios policías lo detuvieron: "Tras su arresto, Bill se quejó de dolor en un dedo. Fue trasladado a un hospital cercano, donde se determinó que tenía un dedo de la mano izquierda fracturado y que la lesión requeriría cirugía". Si bien no fue intervenido ese mismo día, fue revisado un día después.

Recibió esta atención médica y las autoridades estarán pendientes de su evolución: "Bill ingresó en el hospital por la fractura del dedo en espera de la intervención quirúrgica. Los investigadores de la División de Investigación de Fuerzas (FID) fueron notificados de la hospitalización y están investigando el incidente".

¿Por qué se han dado las protestas en California?

Muchas personas se han pronunciado ante las políticas migratorias que ha implementado la administración Trump. California es uno de los estados con mayor cantidad de inmigrantes y, con las nuevas normas, los agentes policiales y migratorios están arrestando a varios extranjeros indocumentados y deportándolos del país. Además, el gobernador Gavin Newsom ya ha tenido algunas discrepancias con el mandatario norteamericano.