Cada 9 de octubre, los seguidores de la serie animada celebran el Día de Leif Erikson con un toque de humor y un aire de nostalgia. No obstante, la fecha real existe en EE. UU. y una gran cantidad de personas todavía ignoran si el personaje realmente existió o cuál es su historia auténtica. A continuación, lo que debes saber, significado y más.

Día de Leif Erikson: la historia real del famoso vikingo

Aunque un famoso episodio de Bob Esponja popularizó esta fecha de manera divertida en EE. UU., el Día de Leif Erikson se conmemora oficialmente cada 9 de octubre, donde se resalta al célebre explorador nórdico.

Este evento rinde tributo a Erikson, quien condujo a los primeros europeos en llegar a la costa de Norteamérica, específicamente a la región conocida como Vinland, que corresponde a la actual Terranova, Canadá, alrededor del año 1000 d.C.

El acontecimiento tuvo lugar aproximadamente 500 años antes de que Cristóbal Colón arribara al continente. Su significado histórico es de gran relevancia y se celebra oficialmente desde 1964 en el país americano.

Fue promovida por comunidades de inmigrantes nórdicos con el objetivo de resaltar el orgullo escandinavo y reivindicar que un vikingo llegó al continente americano cinco siglos antes que Cristóbal Colón. Asimismo, la elección del 9 de octubre se debe a que en esta fecha, en 1825, arribó a Nueva York el primer barco que transportaba una migración organizada de familias noruegas.

¿Por qué se hizo popular en un capítulo de Bob Esponja?

El episodio 'Un nuevo amigo' de Bob Esponja se ha convertido en un referente del humor surrealista que caracteriza a la serie, destacando la peculiar personalidad del protagonista. En este capítulo, se presenta el Día de Leif Erikson, un concepto que, aunque real en EE. UU., resulta completamente ajeno y absurdo para la audiencia latinoamericana y otros públicos.

El narrador francés menciona que siempre es día feriado para Bob Esponja, aunque tenga que inventarlo, lo que añade una capa de humor a la trama. La historia se desarrolla cuando Bob Esponja, emocionado con su casco vikingo y su barba pelirroja, grita ¡Hinga dinga durgen! y corre a buscar a su amigo Patricio para celebrar.

Sin embargo, al no encontrarlo, decide crear al Amigo Burbuja al soplar una burbuja, lo que se convierte en el eje central de la narrativa. Este episodio ilustra cómo la serie juega con la percepción de la realidad y la imaginación desbordante de su protagonista.