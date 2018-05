Roma va por la hazaña ante Liverpool en la Champions League

Roma persigue completar un nuevo milagro deportivo contra el Liverpool en la vuelta de semifinales de la Champions League, tras el 2-5 sufrido en la ida, e irá a por una remontada el miércoles a la 1:45 pm que tendría como premio la final del 26 de mayo en Kiev.

Para firmar otra remontada, el técnico del Roma, Eusebio Di Francesco, planea realizar algunos cambios con respecto al 3-4-2-1 empleado en la ida, que sufrió mucho tanto en fase defensiva como en fase ofensiva.

Así, Di Francesco alineará mañana un 4-3-3, con Alessandro Florenzi, el griego Kostas Manolas, el argentino Federico Fazio y el serbio Aleksandar Kolarov que formarán la defensa, por delante del guardameta brasileño Alisson Becker.

Con el holandés Kevin Strootman que sigue recuperándose de unas molestias musculares, el favorito para ocupar la posición de volante es el joven Lorenzo Pellegrini, que actuará al lado del capitán, Daniele De Rossi y del belga Radja Nainggolan.

Por su parte, el Liverpool llega avisado de la mística del Olímpico, por lo que los de Jürgen Klopp no pueden confiarse si quieren acceder a su primera final desde 2007.

Los 'Reds', tras reservar efectivos este fin de semana ante el Stoke City, llegan a Roma con la importante baja de Alex Oxlade-Chamberlain, lesionado para el resto de la temporada en el partido de ida, por lo que el holandés Georginio Wiljnaldum tomará la batuta en el centro del campo junto al capitán Jordan Henderson.

La no presencia del medio inglés se une a las pérdidas de Adam Lallana, Joel Matip y Emre Can, que no volverán a pisar el césped en lo que resta de campaña.

La mayor baza de los de Klopp será su tridente de ataque compuesto por Sadio Mané, Roberto Firmino y, sobre todo, Mohamed Salah, quien encumbró las portadas de todo el mundo con su deslumbrante actuación en el partido de ida, cuando anotó dos goles y repartió dos asistencias.

Alineaciones probables:

Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; El Shaarawy, Under y Dzeko.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Milner; Mané, Salah y Firmino.

Árbitro: Damir Skomina (SLO).

Estadio: Olímpico de Roma.

Hora en vivo del Roma vs. Liverpool

Argentina: 3.45 p.m

Chile: 3.45 p.m.

Brasil: 4.45 p.m.

Perú: 1.45 p.m.

Colombia: 1.45 p.m.

Ecuador: 1.45 p.m.

Paraguay: 4.45 p.m.

Bolivia: 2.45 p.m.

Venezuela: 2.45 p.m.

Uruguay: 4.45 p.m.

México: 1.45 p.m.

España: 8.45 p.m.

¿Qué canales transmitirán el Roma vs. Liverpool?

Los encargados de pasar el partido por Champions League son las cadenas deportivas Fox Sports e ESPN para toda Latianoamérica. En España lo puede ver por BEIN SPORTS.

¿Vas a seguir el Roma vs. Liverpool vía Internet?

Libero.pe. , tendrá el minuto a minuto con los goles y los por menos del encuentro.