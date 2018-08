¡Lo último! Marcelo Díaz salió de Pumas para darle paso a crack mexicano

Luego de hacer oficial la salida de Marcelo Díaz a Pumas, el presidente del club mexicano, Ares de Parga, reveló las razones por las que decidió dejar al jugador más importante del elenco y venderlo a Racing de Avellaneda por 3 millones de euros.

Ares de Parga contó que la determinación no se basó en la jugosa cantidad económica que recibió. Más bien, aseguró que fue para darle oportunidad a Kevin Escamilla, un juvenil campeón con la Selección de México en la Copa Mundial Sub-17.

“No es por dinero. La principal razón fue porque Kevin Escamilla, campeón Mundial sub-17. No le habíamos dado la oportunidad porque tenemos a Marcelo Díaz, y si Kevin es usado como titular, es imposible tener a Díaz, porque para un equipo como Pumas no puedes darte el lujo de gastar tanto dinero para no tenerlo en banca”, explicó el mandamás de los felinos.

Además, confesó que tomó la decisión tras tener a Marcelo Díaz dos fechas fuera del once, momento en el que, el entrenador David Patiño prefirió alinear a un juvenil que no había sido considerado por tener al chileno.

“La realidad es que, en el primer partido Marcelo estuvo expulsado, en el segundo partido el técnico salió con Kevin y le pregunté qué pasó y me dijo que en este momento pensó que Kevin estaba jugando mejor, ese mismo día y ese mismo día llegó la oferta, conversamos y decidimos. No fue una decisión fácil”, sentenció.

EL DATO

Marcelo Díaz fue responsable del gol de Alemania en a final de la Copa Confederaciones, en la que, Chile quedó en segundo lugar,