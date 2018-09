Presidente de la Real Federación Española de Fútbol elogió a Luis Enrique

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no se calló y llenó de elogios a Luis Enrique, director técnico de la Selección Española. El dirigente cree que ha sido un acierto total el contratar al ex Barcelona como nuevo estratega para la selección nacional.

"Luis Enrique es un magnífico seleccionador, está conformando su equipo y hay que darle tiempo. Tiene muy buenos jugadores, pero está empezando una nueva era. Estamos contentos del primer resultado y a ver qué pasa esta noche", dijo hoy temprano en las instalaciones del colegio Mediterrani de Elche.

Esta tarde (noche en España) el combinado español enfrentará a Croacia en lo que será una nueva fecha de la Liga de Naciones de la UEFA. Rubiales destacó que los hinchas hayan agotado las entradas para apoyar a España desde el primer minuto de juego hasta el final. Considera que es muy importante el apoyo de la afición.

"Esperamos el partido con tremenda ilusión, como toda la ciudad de Elche y la provincia de Alicante. Se va a llenar el campo y estamos contentísimos, muy ilusionados, pero también con la prudencia de que ante selecciones tan potentes puede pasar cualquier cosa", dijo.

Continuó hablando sobre el estadio: "Me parece magnífico, se ha hecho un gran esfuerzo para que el césped esté en las mejores condiciones. Va a haber un lleno, salvo la parte reservada por seguridad para los aficionados croatas, que creo que son mil y no sé si se llenará o no", finalizó.