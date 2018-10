¿Cuál fue la respuesta de Matthijs de Ligt al saber el interés de Barcelona?

Luego de la incontables especulaciones sobre el interés del Barcelona en fichar a Matthijs de Ligt para la próxima temporada, el defensa del Ajax de Ámsterdam marcó distancia y aseguró que no se trata de algo “especial”, pues no tiene claro si es parte de la información de la prensa.

"Para ser honesto, no se trata de nada especial para mí. Hay tantos periódicos que escriben cosas, que prefiero no hacerle mucho caso", enfatizó a Matthijs de Ligt. Y es que, la intención de holandés de 19 años es concentrarse en el club de Ámsterdam.

"De momento, no he recibido ninguna información al respecto, así que prefiero centrarme en el Ajax. Es bueno ver tu nombre vinculado a este tipo de clubes, pero, insisto, de momento no he escuchado nada al respecto", expresó.

Cabe recordar que, Matthijs de Ligt es considerado de los mejores zagueros en Europa, incluso a pesar de su juventud, es incluido en el primer equipo de la Selección Holandesa, razón por la que, Barcelona y Tottenham estarían interesados en ficharlo.

EL DATO

Matthijs de Ligt estuvo presente en el amistoso entre Perú y Holanda. Fue titular y jugó los 90 minutos del compromiso.