Adrien Rabiot está en la mira del Real Madrid para la siguiente temporada

Adrien Rabiot ha sido, sin duda alguna, uno de los mayores protagonistas durante el último mercado de traspasos. Esto debido a que se le ligó mucho con el Barcelona y se decía que ya estaba todo cerrando entre las tres partes: los dos clubes y el jugador. Sin embargo, el PSG le cerró la puerta de salida y se quedó para jugar esta temporada en el conjunto francés para hacer diabluras al lado de Neymar, Mbappé, Cavani y compañía.

Según apunta 'OK Diario', el Real Madrid se ha posicionado ahora entre los pretendientes para sumarlo entre sus filas a partir de la siguiente temporada. Florentino Pérez no solo está en busca de un delantero, sino que también quiere reforzar la zona media del campo y ha visto en Adrien Rabiot el jugador ideal para el puesto. Al parecer, Dani Ceballos no seguiría más en el equipo la siguiente temporada y tendrá que cubrir ese puesto.

Otro de los clubes que quiere tener al habilidoso mediocentro francés es la Juventus. La 'Vieja Señora' quiere armar la siguiente temporada un equipo de lujo. Con Cristiano Ronaldo dio el primer paso y, a partir de la siguiente temporada, quiere tener a Rabiot y Pogba en el mediocampo. El objetivo de los 'bianconeros' es ganar la Champions League cueste lo que le cueste dentro de las siguientes tres temporadas (contando la actual).

Hay que recordar que Adrien Rabiot se negó a renovar su contrato con el Paris Saint-Germain. Los directivos franceses le ofrecieron ganar más de 7 millones de euros anuales y el mediocentro galo rechazó la opción. Es por esa razón que podría llegar a costo cero a cualquier equipo el siguiente curso. El Real Madrid ya se posicionó de buena manera y está a la espera de que inicien las negociaciones con el último campeón de la Ligue 1.