James Rodríguez abandonó el Estadio del Bayern 10 minutos después de finalizar el partido de Champions[FOTO]

Bayern Munich volvió a decepcionar a sus hinchas con el empate de este martes ante el Ajax por el encuentro válido por el grupo E de la UEFA Champions League. Niko Kovac volvió a dejar en el banco de suplentes al colombiano James Rodríguez quién ingresó en la segunda mitad.

El ‘10’ de la Selección Colombiana evidenció su molestia tras ser nuevamente suplente y finalizado el encuentro abandonó el Estadio del Bayern Múnich tan solo 10 minutos después del pitazo final.

Es la primera vez que el volante colombiano es captado con este tipo de comportamiento en el Bayern Munich. El instante preciso fue captado por los hinchas y se ha vuelto viral de manera inmediata en las redes sociales.

Cabe señalar que James Rodríguez ingresó en el segundo tiempo y se perdió una ocasión clara de gol para Bayern. Esta es la segunda vez en los últimos tres partidos del cuadro bávaro que el volante colombiano es titular en el equipo de Niko Kovac.

EL DATO

Bayern Munich suma cuatro puntos tras el empate de este martes ante Ajax y por ahora se ubica como puntero del grupo E de la Champions League.

James Rodríguez left the stadium just 10 minutes after the final whistle without saying a word. Seems to be highly frustrated [@Plettigoal] pic.twitter.com/7wJ4IY1dt2