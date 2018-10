Reguilón responde a Ramos por los pelotazos que recibió en el último entrenamiento [FOTO]

Volvió la tranquildad al Santiago Berbabéu. Tras un 'corto circuito' entre Sergio Ramos y Reguilón durante el entrenamiento del lunes, una vez más se respira paz en el cuadro de Chamartín. Pues, el canterano perdonó a capitán 'merengue' por los pelotazos que recibió.

Como se sabe, Reguilón golpéo de casualidad el rostro de Ramos, quien reaccionó de la peor manera y dejó en claro quién manda en los vestuarios. Tras calmarse las aguas, el jugador de 21 años se reconcilió con el experimentado zaguero español.

Sergio Ramos fue el primero en salir al frente para ofrecer disculpas públicas a Reguilón, quien le propinó un golpe en su nariz cuando este buscaba el balón en el juego de fútbol americano o rugby.

"Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa. Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos!!", tuitéo Ramos en su cuenta oficial.

De inmediato, Reguilón citó dicho tuit con el mensaje que está a muerte con el capitán y que mañana saldrán con todo en busca del triunfo ante el Viktoria Plzen por la Champions League. "¡Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana!".

Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana! 💪🏻 https://t.co/Nddgmwd7ob — Sergio Reguilón (@sergio_regui) 22 de octubre de 2018

EL DATO:

En 2003, Sergio Ramos debutó en el Sevilla. El defensor jugó tres años en las filas del cuadro 'nervionense'.