Luis Enrique anunció la lista de convocados para enfrentar a Croacia y Bosnia & Herzegovina [VIDEO]

El entrenador de la selección española, Luis Enrique anunció, exactamente hace un mes, que la lista anunciada esta mañana (tarde en el país europeo) iba a estar más que interesante. Y vaya que si lo ha estado.

Desde que el asturiano asumió las riendas de la "Furia Roja", se especulaba que un jugador - a quién tuvo en el FC Barcelona - sería borrado inmediatamente: ese futbolista sería nada menos que el lateral izquierdo catalán, Jordi Alba, quién habría tenido una serie de 'encontronazos' en el vestuario culé así como en los entrenamientos.

Y pues en las dos primeras convocatorias, Alba no apareció en la lista y todo hacía presumir que su época en la selección española habría terminado, sin embargo, Luis Enrique sorprendió con la inclusión del jugador de 29 años.

🗣 @LUISENRIQUE21: "Defendí a capa y a espada que no tenía ningún problema con ningún jugador. No hay nadie que conozca mejor a Jordi Alba que nosotros"



— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 8 de noviembre de 2018

"No tengo que normalizar nada con Jordi Alba. Vendrán todos cuando vengan. Les saludaré, les daré la bienvenida y no tengo nada que aclarar. Vendrá gente nueva que saludaré. Mi trabajo es tomar decisiones y no verme afectado con mi relación personal con los jugadores. Los futbolistas lo tienen que entender", refirió Luis Enrique en conferencia de prensa.

Comienza la rueda de prensa de @LUISENRIQUE21. Estos son los 24 convocados para los partidos ante Croacia y Bosnia - Herzegovina



— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 8 de noviembre de 2018

Lista de convocados

Porteros: De Gea, Kepa y Pau López

Defensas: Jonny Otto, Azpilicueta, Diego Llorente, Ramos, Mario Hermoso, Íñigo Martínez, Gayá y Jordi Alba.

Medios: Busquets, Fornals, Brais, Sergi Roberto, Saúl, Ceballos, Rodri.

Delanteros: Suso, Rodrigo, Iago Aspas, Morata, Isco y Asensio.