Eden Hazard le responde a Maurizio Sarri: "no importa lo que él diga"

Maurizio Sarri, actual entrenador del Chelsea, siempre ha manifestado su incomodidad por la posición de Eden Hazard de dejar el club londinense y marcharse al Real Madrid.

El futbolista belga no se quedó callado y respondió a su técnico. No le interesan sus críticas hacia su posición de marcharse al conjunto blanco, del que se ha declarado hincha.

"No estoy interesado en lo que el entrenador diga. Para ser sincero, no me importa. Si Maurizio Sarri tiene algo para decir, lo dirá. Todos somos hombres grandes, así que podemos hablar juntos sin ningún problema. Los técnicos piensan lo que quieren pensar; para mí, la mejor respuesta es estar en el campo y ganar partidos", dijo el 'Duque'.

Asimismo, Hazard solo admite que lo critiquen si no responde en el campo y él considera que está cumpliendo las expectativas.

"Entiendo que el técnico tiene que criticar a los jugadores cuando el equipo no juega bien. No quiero decir que soy el mejor futbolista, pero siempre los que pueden ganar partidos son los que reciben más críticas. Yo solo intento dar lo mejor de mí", culminó.

EL DATO

Hazard se iría al Real Madrid a mediados de temporada, a cambio de 112 millones de euros.