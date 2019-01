River Plate vs Godoy Cruz EN VIVO por la Superliga Argentina 2019

EN VIVO │ Por la Superliga Argentina estará River Plate visitando al siempre complicado Godoy Cruz en un duelo por la fecha n° 13 del torneo argentina, donde dos equipos de nivel muy alto en el último semestre seguramente seguirán intentando dejar buenas muestras de su mejor trabajo.

EN VIVO │ Después de haber caído derrotado tres veces seguidas, el Millonario de Marcelo Gallardo jugará el tercer encuentro pendiente del semestre pasado por el torneo local. Pero esta vez no estará Juan Fernando Quintero para darle ese toque distinto de fútbol vistoso debido a una lesión muscular.

El conjunto que dirige técnicamente 'El Muñeco' no ha empezado muy bien su temporada, esto significa que las críticas si es que no remonta el mal momento llegarán, haciendo una breve reseña sobre su racha de derrotas: River Plate perdió 1-0 frente a Defensa y Justicia, 1-2 contra Unión y 1-3 ante Patronato. Resultados que nadie tenía en su planificación.

Actualmente el conjunto campeón de Copa Libertadores 2018 ante su rival de toda la vida, como Boca Juniors, está cabizbajo porque el puntaje no ha reflejado lo mostrado en el campo de juego. Hoy está a 20 puntos del líder Racing Club y el torneo local lo tiene prácticamente perdido por la claridad en diferencias con los puestos altos.

Por su parte, 'El Tomba Mendocino' cayó derrotado por 2-0 ante Lanús por la Superliga Argentina y buscará tomarse revancha en su casa ante un golpeado River Plate que no tiene mucho margen para seguir perdiendo. Las novedades en River Plate están en que aparte de Quintero, no estará Cristian Ferreira y se le incluye al reciente fichaje; Matías Suárez (Ex Belgrano de Córdoba).

River Plate 1-2 Godoy Cruz │ Primera División 2016

POSIBLES ALINEACIONES - RIVER PLATE VS GODOY CRUZ:

XI RIVER PLATE: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Nacho Fernández, Pérez, Palacios, De la Cruz; Borré, Pratto.

📋 Conocé la lista de convocados para visitar mañana a Godoy Cruz.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/BHuMtMBq8J — River Plate (@CARPoficial) 29 de enero de 2019

XI GODOY CRUZ: Ramírez; Abecasis, Angileri, Viera, Cardona; Andrada, Elías, Ramírez; García, González, Sosa.

River Plate 2 - 2 Godoy Cruz │ Superliga 2017-2018

River Plate vs. Godoy Cruz: horarios

Ecuador - 7:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

México - 6:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Chile - 9:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Uruguay - 9:00 p.m.

Paraguay - 9:00 p.m.

España - 01:00 a.m. (jueves)

River Plate 2 - 0 Godoy Cruz │ Copa Sudamericana 2014

River Plate vs Godoy Cruz EN VIVO | Guía de Canales

