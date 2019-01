Manchester City vs Newcastle United EN VIVO por la jornada 24 de la Premier League

La escuadra de Manchester City visitará este martes 29 de enero al conjunto de Newcastle United en el St James' Park, en Newcastle a las 15:00 (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 21 de la Premier League, la cuál será transmitida por Directv Sports, Sky HD y NBC Sports.

Manchester City ha estado poniéndose al día, en las últimas semanas, ya que Liverpool tuvo la oportunidad de jugar primero. Sin embargo, los campeones ahora tienen la oportunidad de ejercer cierta presión a Liverpool, quien enfrenta a Leicester el miércoles.

Pep Guardiola, entrenador de los 'Ciudadanos', advirtió que un error más podría significar el final de la defensa del título de la Ciudad. "En ambas situaciones, ya sea que juguemos más tarde o más temprano, la única posibilidad que tenemos es ganar los juegos. Si no, casi habrá terminado", dijo el jefe de la Ciudad.

Cabe señalar que la visita no podrá contar con el defensor central Vicent Kompany por estar lesionado. A ello hay que agregarle que el lateral izquierdo, Benjamín Mendy, está en duda debido a un golpe sufrido en el duelo ante Burnley.

Por su parte, Newcastle United no podrá utilizar a Joselu en el decisivo duelo por una lesión en el tobillo que encontró en la derrota ante Watford por Copa FA, encuentro desarrollado el pasado sábado.

Ante ello, Rafael Benítez, DT de las 'Urracas', apelará al juego agresivo de Salomón Rondón, quién será el único punta. A la situación de Joselu se le suma el defensor Paul Dummett (tendón de la corva) y los tres mediocampistas Jonjo Shelvey (muslo), Mohamed Diame (cadera), Ki Sung-Yueng y Yoshinori Muto, quien se encuentra con la selección de Japón disputando la Copa Asiática.

🎥 @salorondon23 has been speaking ahead of tomorrow night's game against @ManCity...



Watch the full interview on NUFC TV: https://t.co/xrcN6zBDVc #NUFC pic.twitter.com/PrbVUmQ1fI