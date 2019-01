AC Milan vs Napoli EN VIVO por los cuartos de final de la Coppa Italia 

AC Milan y Napoli se verán las caras este martes 29 de enero en el Estadio San Siro, en el primer partido correspondiente a los cuartos de final de la Coppa Italia. La transmisión del encuentro se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de las 2.45 p.m. (hora peruana) por señal de DirecTV.

El conjunto ‘rossonero’ vivió una semana muy tensa en donde se confirmó la partida de Gonzalo Higuaín al Chelsea y la incorporación de Krzysztof Piątek. El técnico Gennaro Gattuso hizo debutar al polaco debutar el sábado anterior con su nueva camiseta ‘rossonera’ y estuvo cerca de meter un gol.

Y es que justamente el Milan se enfrentó a la escuadra napolitana de Carlo Ancelotti y el resultado terminó empatado sin goles. Los dirigidos por el popular ‘Rino’ continúan en el cuarto puesto con 35 puntos, en zona de Champions League. La diferencia con el décimo lugar es solamente de cinco puntos; por lo que cualquier tropiezo sería catastrófico.

Napoli, por su parte, vive otra realidad comparada a la de Milan, ya que están trece puntos arriba y pese a que están lejos del líder Juventus, aún nada está dicho y la Serie A sigue al rojo vivo. Además, tras ser eliminados de la Liga de Campeones apuntan a la copa local y a la Europa League.

The 23-man squad list for the #CoppaItalia quarterfinal against Napoli

I 23 convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli #MilanNapoli pic.twitter.com/BCgj7wxGyh