Es oficial: Gonzalo Higuaín es nuevo futbolista del Chelsea

¡OFICIAL! Chelsea anunció por todo lo alto la llegada de su nuevo atacante: Gonzalo Higuaín quien llega procedente del AC Milan de la Serie A.

El cuadro 'Blue' oficializó la llegada del 'Pipita' mediante su cuenta de Twitter. "Welcome to London and welcome to Chelsea", cita la publicación. Lo que en español sería "Bienvenido a Londres y bienvenido al Chelsea".

Además el conjunto londinense compartió un video en que se señala las mejores estadísticas que ha obtenido el argentino a lo largo de su carrera.

Con este nuevo fichaje, el plantel que dirige Maurizio Sarri se verá reforzado de gran manera en la zona de ataque. Además, esto abre paso a que el español Álvaro Morata fiche por el Atlético Madrid.

EL DATO:

Higuaín ha jugado en equipos como River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus y AC Milan.