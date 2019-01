FIFA sancionaría al Chelsea con el tema de fichajes por incumplimiento de normativa

La FIFA investiga que Chelsea habría fichaje jugadores extranjeros menores de edad, por ello lo castigaría con el tema de contrataciones, tal cual pasó en su momento con el Real Madrid, Barcelona y el Atlético por incumplir la regla que exige el máximo organismo del fútbol.

Según The Guardian, el Chelsea argumenta que los futbolistas extranjeros solo fueron a realizar pruebas, por lo tanto no hay ninguna ley que impida probar a jugadores menores de 18 años. ¿Qué dice la normativa FIFA? Que los clubes no pueden fichar a menores de 18 años extranjeros salvo que los padres hayan emigrado por motivos ajenos al fútbol.

Precisamente por este motivo, Comité Disciplinario de la FIFA se encuentra en la segunda fase de una investigación exhaustiva sobre el Chelsea y en los próximos días emitirán el fallo final que en caso que sea declarado culpable podría ser sancionado con el tema de fichajes. Pero, el club inglés tendrá la opción de apelar a la FIFA y luego al TAS.

Las pruebas lo condenan. De acuerdo a la misma fuente, existen pruebas que Bertrand Traoré, actual jugador del Olympique de Lyon, llegó al Chelsea con 16 años pues hay documentos que confirman que el club inglés pagó el colegio del futbolista de Burkina Faso así también como la mudanza de su familia.

Bertrand Traore llegó al Lyon en enero de 2017 procedente del Chelsea y firmó su contrato hasta junio de 2022.