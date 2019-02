Chilavert y su dura crítica a Berizzo tras asumir la selección de Paraguay

"Fracasó en todos lados", fue una de las frases incendiarias que tuvo José Luis Chilavert al referirse a Eduardo Berizzo, quien asumió el mando de la Selección Paraguaya tras la destitución de Juan Carlos Osorio.

Chilavert asegura que el extécnico del Sevilla no ha hecho ningún mérito para dirigir a la "albirroja". Es más, el exguardameta no tuvo reparos en afirmar que nadie lo conoce en el fútbol guaraní.

"No lo conoce nadie, no conoce a los jugadores paraguayos y es otra pérdida de tiempo. Berizzo no conoce a nadie en Paraguay, ¿qué hicieron él y sus ayudantes para que Harrison los vaya a buscar? Nada. Fracasó en todos lados”, disparó 'Chila'.

Asimismo, arremetió contra la Federación de Fútbol Paraguaya por el comportamiento que tuvo con Justo Villar, manager de la selección, quien no tiene autoridad pese a su cargo en la "albirroja".

"Es una falta de respeto lo que hicieron con Justo Villar, una leyenda viviente manoseado por su propio presidente. ¿Para qué lo pusieron como manager deportivo si no lo van a respetar?", finalizó.

EL DATO:

José Luis Chilavert colgó los guantes en las filas del Vélez Sarsfield (2004).