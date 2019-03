Thibaut Courtois dejó en claro que va a dar todo por el Real Madrid

Real Madrid se hizo con el fichaje de Thibaut Courtois luego de que culminara el Mundial Rusia 2018. El elegido mejor arquero de la Copa del Mundo llegó al palco de honor para ser presentado ante los medios de prensa como el nuevo arquero de la 'Casa Blanca' junto al presidente Florentino Pérez y sus familiares. Hoy quiso dejar un mensaje en sus redes sociales en el que deja en claro que va a dejar todo para triunfar en el equipo.

"Seguiremos trabajando duro. Me centraré en lo que importa y haré todo lo que está en mi mano para triunfar en este hermoso club", fueron las primeras palabras que escribió Thibaut Courtois en sus redes sociales. Cabe destacar que el cancerbero belga se ganó el titularato con Santiago Solari como director técnico, pero ante la llegada de Zinedine Zidane es toda una incógnita si él seguirá siendo desde la partida o el francés optará por Keylor Navas, arquero con quien ganó tres Champions League de manera consecutiva.

Le toque ser o no ser de la partida, Thibaut Courtois tiene en claro que solo le queda seguir trabajando para llenarle los ojos a Zinedine Zidane. Si bien es cierto el francés sabe que tiene a dos excelentes porteros, tendrá que elegir a uno para que sea el titular. Su decisión empezará hoy, ya que por la mañana recibirá en el Santiago Bernabéu al Celta de Vigo.

Por último, en el mensaje que escribió en sus redes sociales, le agradeció a toda la afición del Real Madrid por el apoyo que le han mostrado desde que llegó. "Gracias a todos. Juntos seremos más fuertes que nunca". Thibaut Courtois está concentrado en seguir haciendo bien las cosas y seguir como titular bajo los tres palos de la 'Casa Blanca'. El respaldo lo tiene, pero... ¿qué decidirá Zidane?

Let's keep working hard. I will focus on what's ahead and do everything in my power to achieve success for this beautiful club. Thanks to all the fans for supporting us. Together we will emerge stronger than ever #HalaMadrid pic.twitter.com/rn08LlVxab