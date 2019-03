Alemania vs Holanda: Nico Schulz anotó el gol del agónico 3-2 para el cuadro alemán [VIDEO]

Alemania vs Holanda | Nico Schulz anotó agónico gol en el minuto 90 del partido. El tanto significó el segundo triunfo del cuadro alemán en el Grupo C para clasificar a la Eurocopa 2020.

Corría ya el minuto 90 del cotejo, cuando el cuadro teutón elaboró una gran jugada colectiva que terminó en los pies de Reus por banda izquierda.

Este llegó al fondo y sacó un centro hacia atrás para Nico Schulzs quien definió con el borde interior y mandó la pelota muy pegada al palo derecho, imposible para Jasper Cillessen.

De esta manera, el cuadro de Alemania sumó su segundo triunfo y comparte el liderazgo del grupo C con Irlanda del Norte, ambos con seis unidades.

GOOOOOAL, Germany has won it 3-2 as @achtzehn99_en left back Nico Schulz scores the winner for the Germans. And look that magnificent ball from Man City midfielder Gundogan to open up the defense and Reus makes the assist. #NEDGER pic.twitter.com/BpM4ZUerUw