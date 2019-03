Alemania vs Holanda EN VIVO: Dónde ver el partido por las Clasificatorias a la Eurocopa 2020 [GUÍA TV]

Alemania vs Holanda EN VIVO ONLINE | La Selección teutona visita Ámsterdam por la segunda jornada de las Clasificatorias a la Eurocopa 2020. Este encuentro dará inicio este domingo desde las 2:45 p.m. (hora peruana) y será transmitido por varios canales de televisión internacionales. Aquí conocerás la guía de canales completa, pero no olvides que también podrás seguir el minuto a minuto desde la web de Líbero.

La Selección de Alemania no sabe lo que es ganar desde hace dos encuentros. Por la Liga de Naciones de la UEFA igualó a dos tantos justamente ante Holanda. En aquel partido, jugado el 19 de noviembre del año pasado, Timo Werner y Leroy Sané adelantaron al combinado teutón dirigido por Joachim Löw, pero en los últimos minutos del partido aparecieron Quincy Promes y Virgil Van Dijk para los goles del empate. Luego, Alemania igualó a uno con Serbia por un amistoso internacional.

La Selección de Holanda, por su parte, derrotó a Bielorrusia por un marcador de 4-0 en su último juego. Esto ocurrió en la primera fecha de las Clasificatorias a la Eurocopa 2020 el pasado 21 de marzo. Los goles fueron anotados por Memphis Depay (2), Georgino Wijnaldum y Virgil Van Dijk. Ahora quiere hacerse más fuerte de local y buscar una victoria ante Alemania.

Alemania vs Holanda EN VIVO | Guía de canales completa

Argentina: DirecTV Sports

Bélgica: Eleven Sports 1 Belgium

Brasil: TNT Brazil

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Dinamarca: Eurosport Player Denmark

Ecuador: DirecTV Sports

Francia: TMC

Alemania: ORF eins, RTL Television

Honduras: Sky HD

Italia: Rete 4

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Holanda: NPO 1

Panamá: Sky HD

Perú: DirecTV Sports

Portugal: Sport TV1

España: Cuatro

Estados Unidos: Univision NOW, ESPN +, UniMás

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports