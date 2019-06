Transmisión de partidos [EN VIVO] programación para HOY 17 de junio del 2019

Partidos de hoy lunes 17 de junio, transmisión Fútbol EN VIVO: Mundial Femenino, Europeo Sub-21 y la Copa América 2019. La agenda futbolística está recargada, con duelos en la Copa Oro 2019. Mira los partidos EN VIVO de hoy.

Chile y Japón cierran la primera fecha de la Copa América. Los dirigidos por Reinaldo Rueda tendrán un difícil debut ante un cuadro asiático que viene a este torneo con un equipo juvenil. Sin embargo, los mapochos contaran con Alexis Sánchez que se recuperó de su lesión y será de la partida.

Mundial Femenino

La Copa del Mundo Femenina Francia 2019 continua con vibrantes partidos. China vs. España se enfrentan desde las 11 al igual que Sudáfrica y Alemania. Corea del Sur vs. Noruega y Nigeria vs. Francia cierran la jornada de este lunes.

Europeo Sub 21

El torneo juvenil por excelencia del viejo continente sigue viendo acción este lunes con dos importantes encuentros. Serbia y Austria jugarán a las 11:30, mientras que desde las 14:00 Alemania y Dinamarca chocan en un duelo que sacará chispas.

Copa Oro 2019

El campeonato más importante de Centroamérica nos regala dos choques importantes. El Curazao vs. El Salvador y Jamaica vs. Honduras animaran este lunes.