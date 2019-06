Transmisión de partidos [EN VIVO] programación para HOY 20 de junio del 2019

Partidos de hoy jueves 20 de junio, transmisión Fútbol EN VIVO: Uruguay vs Japón por la Copa América 2019. La agenda futbolística está al rojo vivo HOY con encuentros en la Copa Oro 2019, el Mundial Femenino y la Eurocopa Sub-21. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

Uruguay se medirá con un Japón que viene golpeado tras caer goleado 4-0 por Chile. El cotejo corresponde a la segunda fecha del Grupo C de la Copa América y se realizará en el Arena do Grêmio, estadio donde la Selección Peruana empató con Venezuela. La ‘Celeste’ debe ganar y habrá clasificado a los cuartos de final del torneo.

MUNDIAL FEMENINO

La fase de grupos del Mundial Femenino de Francia 2019 está en su recta final, ya que HOY jueves se definirán las llaves de los octavos de final del torneo. Estados Unidos y Suecia –ambas clasificadas- se mandarán con el encuentro más atractivo del día. A la misma hora, Holanda se medirá con Canadá para definir quién se queda con la punta de su Grupo.

PARTIDOS HOY MARTES 18 DE JUNIO

Partidos hoy Copa América 2019

18.00 horas: Uruguay vs Japón

Copa Oro

18.00 horas: Nicaragua vs Haití

20.30 horas: Costa Rica vs Bermudas

Mundial Femenino

11.00 horas: Camerún vs Nueva Zelanda

11.00 horas: Holanda vs Canadá

14.00 horas: Suecia vs Estados Unidos

14.00 horas: Tailandia vs Chile

Eurocopa Sub-21

11.30 horas: Dinamarca vs Austria

14.00 horas: Alemania vs Serbia

COPA ORO

El Grupo B de la Copa Oro 2019 disputará una nueva fecha este jueves y Costa Rica podría ganar su pase a la siguiente etapa de la competición. Y es que los ‘Ticos’ chocarán con Haití, que viene de ganar 2-1 a Bermudas, que jugará con Nicaragua en el Toyota Stadium.

EUROCOPA SUB 21

La Eurocopa Sub-21 vivirá un día interesante cuando Alemania busque su boleto a la próxima etapa frente a Serbia. Dinamarca, que debutó con el pie derecho, chocará con un Austria, que ya tiene tres puntos y también quiere clasificar lo más rápido posible.